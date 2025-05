Valverde: «Vamos a intentar aprovechar la primera oportunidad para certificar la Champions»

El Athletic visita este jueves (21.30 horas) a un Getafe en crisis de resultados con la esperanza de certificar virtualmente el billete para la ... Champions. Pese a las previsibles ausencias de Nico e Iñaki Williams que, según el propio Valverde tienen «un poco complicado» entrar en la convocatoria que facilitará el mismo jueves horas antes del partido del Coliseum, los rojiblancos quieren «aprovechar la primera de las tres oportunidades que tenemos, si es que podemos, para lograr el objetivo». «No hay que hacer cábalas. Hay que centrarse en el partido», aseguró Txingurri.

La pésima racha de resultados de los de Bordalás, que suman cinco derrotas consecutivas –seis en siete partidos– no cambia la forma de encarar un duelo que se prevé «áspero como todos los de Getafe porque es un equipo muy competitivo. Intentará meter presión porque juega ante su público», avanzó el de Viandar de la Vera.

Es cierto que la situación clasificatoria de los azulones, que con dos puntos estarían prácticamente salvados –se encuentran cinco por encima del descenso– añade un condimento adicional al duelo, aunque «no creo que varíe mucho la propuesta de lo que vienen haciendo y les ha dado resultado gran parte de la temporada. No es el último partido de Liga en el que te estás jugando todo a una carta», apuntó.

El Athletic, que junto a Villarreal y Betis lucha por estar en la próxima Liga de Campeones será el último de esa terna en jugar esta semana, aunque eso no es algo que preocupe demasiado a Valverde. «Puede parecer que es una ventaja, pero también lo es jugar antes si ganas y metes presión al resto. Ha venido así y ya está. Todos estamos inmersos en alguna pelea y es el momento de certificar las cosas», recalcó.

Rendimiento de Djaló

El Athletic lleva desde la jornada dieciséis situado lo alto de la tabla y «cuando estás tanto tiempo en posiciones europeas te da la sensación de que cumples con lo que te propones. Es importante porque nos alimenta, pero hay que concretarlo», enfatizó. Respecto al cansancio en las piernas debido a tanta carga de partidos debido a un calendario frenético, el de Viandar de la Vera reconoció que, «por momentos, estamos acusando el paso de la temporada y las lesiones en alguna línea como todos los equipos, pero tenemos un equipo amplio y lo vamos sorteando».

En este sentido, Àlvaro Djaló ha sido uno de los nombres propios en salir a la palestra. El rendimiento del exjugador del Braga, tercer fichaje más caro de la historia del Athletic –quince millones más cinco en variables–, está lejos de lo que se esperaba. «Lo intenta siempre, es verdad que no ha jugado lo que podía esperar y tuvo una lesión en el partido del Betis y tiene mucha competencia. No es fácil, siempre esperamos lo mejor de él», reconoció Valverde, que preguntado una vez más sobre su futuro se mostró esquivo. «Cuando tenga algo que anunciar lo haré. Pero si siempre hago más o menos así. No hay ninguna historia detrás, tranquilidad, joder», lanzó.