Valverde se defiende: «Si con algún lesionado pudiera arriesgar, estaría aquí»

La ausencia por lesión de los tres máximos goleadores del equipo -los hermanos Williams y Sancet- ha provocado una profunda decepción entre los hinchas y ... cierta controversia entre quienes creen que deberían haber viajado a Manchester para ver si podían jugar a última hora.

El entrenador ha sido muy rotundo en la defensa de su decisión cuando se le ha cuestionado si podía haber arriesgado con alguno de ellos o si el 0-3 de la ida ha condicionado su decisión. «Si con alguno hubiese podido arriesgar y pudiese estar aquí, estaría aquí. Porque este partido es el más importante de la temporada ahora mismo».

El técnico ha insistido en que no tiene mucho margen de maniobra con las lesiones. «¿Cómo se decide? Si te rompes un brazo, te lo has roto y ya está. Hablas con el médico, con los jugadores. No hay mucho que decidir. Los que están lesionados no pueden jugar. Me gustaría haber contado con todos, es un partido importantísimo. Me voy a focalizar en los que están. Somos un equipo y durante la temporada tenemos que paliar las bajas que tenemos», ha reivindicado.

A la conclusión del duelo de Anoeta el entrenador rojiblanco dijo que confiaba en que Sancet y Nico jugaran en Manchester. En la sala de Prensa de Old Trafford ha mostrado menos esperanzas de cara al duelo ante el Alavés, al punto de que ha destacado que no puede saber del tiempo de baja de sus tres ausentes. «No lo sé. No soy médico. ¿Llegarán al Alavés? No lo sé. Me encantaría, pero no lo sé. No lo puedo decir».

«No podemos pensar en los que no están»

Valverde ha pedido pasar página con los ausentes. «Estamos pensando en los que vienen. No podemos pensar en los que no están. El United también tendrá bajas. Lo importante es lo que están en el campo. Es con los que tenemos que intentar dar la vuelta a la eliminatoria. No será fácil por el calibre del resultado que tenemos. Siempre esperamos lo mejor».

Con respecto al duelo de mañana, el entrenador ha pedido cabeza a los suyos. «He remontado un par de veces en mi carrera con el Athletic, ha sido en casa, no fuera. Tengo la sensación de que remontar una eliminatoria o un partido es algo similar. Tienes que meter el primero antes que el segundo. Hay que marcar un gol y a partir de ahí que no nos marquen. Vamos a intentar marcar y que no nos marquen. Tenemos que tener opciones para intentar marcar. En partidos determinados, para acertar tienes que creer. Es lo primero. Y eso es lo que vamos a hacer».