La afición del Athletic despide al equipo en Loiu y cree en la remontada: «Un gol tempranero y...»

Carlos Nieto Loiu Miércoles, 7 de mayo 2025, 11:20

«Si confiamos nosotros ellos también tienen que confiar». No se puede decir más con menos. Varias decenas de seguidores del Athletic se han desplazado ... en la mañana de este miércoles al aeropuerto de Loiu para insuflar de ánimos a la plantilla, que a las once ha despegado un vuelo chárter rumbo Manchester. El horario en un día laborable como el de hoy hacía presagiar que no se iba a dar una despedida multitudinaria, pero aún así los hombres de Valverde han sentido el cariño de los suyos.

