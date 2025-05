El mensaje de Yeray a los aficionados decepcionados por las ausencias: «Si te has llevado un bajonazo, es que confías poco en los jugadores del Athletic»

Buena parte de los hinchas del Athletic están muy decepcionados por las ausencias por lesión de los tres máximos goleadores, los hermanos Williams y Sancet, ... unas bajas que limitan mucho las opciones de los rojiblancos. Yeray Álvarez ha tenido un mensaje para esos hinchas deprimidos. «Si te has llevado un bajonazo es que confías poco en los jugadores del Athletic, en el club somos 25. Ha habido lesiones, son jugadores importantes, pero fíjate el jugador suplente las ganas que tiene. Solo te puedo decir que las ganas de los compañeros, de la gente que ha participado menos por circunstancias... Somos 25 y todos y cada uno tenemos unas ganas terribles de comernos el campo y todo lo que venga», ha indicado el central.

«Cinco de nuestros mejores jugadores no van a estar. Pero ahora imagínate tú, si eres uno de los jugadores que no juegas habitualmente, la fuerza que puedes tener, las ganas que puedes sacar, y las ganas de demostrar al míster y a todos los athleticzales que te pueden estar viendo», dijo unos minutos antes en la sala de Prensa de Old Trafford.

«Todo viene desde el descanso del partido de San Mamés», ha explicado Yeray cuando se le ha comentado por el punto exacto de partida de lo que en el Athletic llama la operación remontada. El equipo rojiblanco se fue hundido tras dominar los primeros 30 minutos, pero se encontraron con un 0-3 y un jugador menos en quince minutos devastadores.

«Ir a por el partido»

«Nos juntamos, lo hablamos entre nosotros. Sabíamos de la importancia de aguantar el resultado. Sabíamos que quedaban allí 45 minutos y aquí 90. Vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para darle la vuelta al resultado. Durante toda la semana hemos visto miles de situaciones, de suposiciones de resultados al descanso. Mañana cuando empiece el partido todo eso va a quedar a cero. Los que vamos a mandar somos nosotros. Vamos a intentar apretar arriba y si el fútbol nos sonríe daremos la vuelta al resultado. Vamos a intentar jugar como siempre... Vamos a ir a por el partido. Estamos preparados para ello», ha indicado.

El central ha advertido que no hay que cambiar. «A nivel futbolístico no hay que cambiar mucho. Los primeros 30 minutos de San Mamés es el fútbol que quiere el Athletic. Hay que apretar arriba, ir a tumba abierta. Creo que a ellos les incomoda. Con presión pueden perder balones», ha indicado.

Yeray no tiene dudas. «Creo que desde que acabó el partido después del apoyo que recibimos por parte de la afición es lo que nos hace confiar en la remontada. En el fútbol puede pasar de todo. El fútbol cambia en momentos, en circunstancias... Estamos preparados para que si se da esa circunstancia aprovecharla».