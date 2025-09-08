El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yeray cumplirá los diez meses de sanción impuestos por la UEFA el 2 de abril. AFP

La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril

El organismo europeo considera que el central del Athletic cometió «una infracción no intencionada de las normas antidopaje»

Igor Barcia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:38

La UEFA ha sancionado con diez meses a Yeray por el positivo que dio el 1 de mayo de 2025 tras el encuentro de semifinales ... de Europa League ante el Manchester United. La fecha de la suspensión provisional se toma desde el 2 de junio, por lo que Yeray no podrá volver hasta el 2 de abril de 2026, «por haber cometido una infracción no intencionada de las normas antidopaje», un dato fundamental en la sanción al considerar el organismo del fútbol europeo que se trata de un error humano y no una «práctica de dopaje».

