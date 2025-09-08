La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril

La UEFA ha sancionado con diez meses a Yeray por el positivo que dio el 1 de mayo de 2025 tras el encuentro de semifinales ... de Europa League ante el Manchester United. La fecha de la suspensión provisional se toma desde el 2 de junio, por lo que Yeray no podrá volver hasta el 2 de abril de 2026, «por haber cometido una infracción no intencionada de las normas antidopaje», un dato fundamental en la sanción al considerar el organismo del fútbol europeo que se trata de un error humano y no una «práctica de dopaje».

En el comunicado de la UEFA recogido por el Athletic se da a conocer que en la «muestra del jugador, realizado por un laboratorio acreditado por la AMA, reveló la presencia de canrenona, una sustancia prohibida tanto dentro como fuera de competición en la categoría S5. Diuréticos y agentes enmascarantes de la Lista de Prohibiciones de la AMA de 2025».

Según se explica en el comunicado, «tras la apertura del expediente disciplinario contra el jugador el 10 de junio de 2025, dos Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA llevaron a cabo una investigación y el caso se remitió a los órganos disciplinarios de la UEFA para su decisión». Y se da a conocer que la sanción se mantendrá hasta el «2 de abril de 2026». Además, se comunica que el futbolista, que tiene prohibida su entrada a Lezama y toda relación con el Athletic, «podrá volver a entrenar con un equipo o utilizar las instalaciones de un club durante los dos últimos meses de su periodo de suspensión, es decir, a partir del 2 de febrero de 2026».

Yeray ofrecerá próximamente una rueda de prensa en la que dará las explicaciones necesarias.