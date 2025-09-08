El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estos son los partidos que Yeray podrá jugar este año

El central del Athletic es sancionado diez meses por su positivo en un control antidopaje y volverá a estar disponible a partir del 2 de abril

A. Mateos

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:56

Ernesto Valverde podrá contar con un refuerzo de lujo para la fase final de la temporada, la más exigente en cuanto a calendario se refiere. La UEFA ha comunicado al Athletic que Yeray será sancionado con diez meses por su positivo el pasado mes de mayo en un control antidopaje tras el encuentro ante el Manchester United.

El máximo organismo europeo considera que el central rojiblanco cometió «una infracción no intencionada de las normas antidopaje». Es decir, el positivo se trata de un error humano y no de una «práctica de dopaje», pero no exime al futbolista de la responsabilidad de sus actos. La UEFA afirma que Yeray debió haber confirmado si el medicamento por el que dio positivo estaba permitido antes de haberlo consumido. De ahí, la sanción.

Yeray se acogió voluntariamente a la suspensión provisional el pasado 2 de junio por lo que no podrá volver a competir hasta el 2 de abril de 2026. Y, ¿qué calendario le espera al Athletic en los últimos dos meses de la temporada? Los partidos más complicados.

El de Barakaldo tendrá otros dos meses para ponerse a punto junto a sus compañeros -podrá entrenar en Lezama desde el 2 de febrero-. Cuando quede sin efecto su sanción, el Athletic estará preparando el partido que le enfrentará al Getafe en Madrid. Será la jornada 30 y restarán nueve para el final. Y a la semana siguiente comenzarán los cuartos de la Champions.

El calendario liguero que le tocó al Athletic por sorteo dejó algunos de los cruces más determinantes para el final de temporada. Tras el partido del Getafe en el Colisseum, los rojiblancos recibirán al Villarreal en San Mamés. Después viajarán al feudo del Atlético de Madrid y se enfrentarán a Osasuna en casa. Esta última jornada será entre semana porque ese mismo fin de semana se disputa la final de Copa. Si el Athletic ha logrado el billete, Yeray podrá estar en la convocatoria.

La Liga para el Athletic concluirá con cinco partidos exigentes que pueden marcar la clasificación para competiciones europeas. La primera de las últimas cinco jornadas será frente al Alavés en Mendizorroza, después llegará el choque ante el Valencia en San Mamés y la salida a Cornellá-El Prat. Los rojiblancos cerrarán la temporada en casa ante el Celta y despedirán la Liga en el Bernabéu ante el Real Madrid.

