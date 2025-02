«Suponemos que le va a costar adaptarse un tiempo, pero es normal que la gente se ilusione», lanza Valverde sobre Maroan Sannadi

Carlos Nieto Lezama Sábado, 1 de febrero 2025, 17:30 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

Las primeras preguntas estaban claras. Nada más sentarse ante la Prensa Ernesto Valverde ha recibido un aluvión de cuestiones acerca de Maroan Sannadi, el último fichaje del Athletic. «Suponemos que le va a costar adaptarse un tiempo. Confiamos en que sea pronto y nos pueda ayudar. Poco a poco», ha explicado el técnico rojiblanco sobre el jugador vitoriano, cedido hasta la fecha por el Alavés en el Barakaldo, de Primera Federación, la tercera categoría.

El del futbolista de origen marroquí es un fichaje poco habitual por el importante salto de dos divisiones que supone, es por ello que el de Viandar de la Vera quiere ser cauto con él. No ha desvelado si entrará o no en la convocatoria (se sabrá tras el entrenamiento de esta tarde) pero si que defiende que «es normal que la gente se ilusione» por la expectación levantada. «En estos dos años hemos ido subiendo jugadores: Adu Ares, Unai Gómez, los últimos Jauregizar y Adama... Todo lleva un proceso, unos se adaptan rápido y a otros les cuesta más, es normal. Nos encantaría meterles rápido en el primer equipo y que funcionasen, pero todo tiene un tiempo», ha manifestado.

Sobre Maroan -así lo refleja su camiseta, en la que no aparece su apellido- Txingurri ha explicado que se trata de un delantero «fuerte, de referencia, un perfil para el que solo teníamos a Guruzeta porque Martón es diferente». Sobre este último ha dicho que su situación «es exactamente igual a la de ayer y antes de ayer. Ya lo veremos», ha deslizado sobre la posibilidad de que el de Villafranca salga cedido.

Quien sí ha salido ya ha sido Nico Serrano rumbo al Sporting. «Él quería salir. Era una posibilidad que teníamos abierta. Nos estaba ayudando en ciertos momentos, pero nos puede venir bien que tenga más continuidad», ha valorado. «Ahora tenemos las posibilidades de Olabarrieta, Buján... Más los del primer equipo, claro».

El Athletic regresa a Sevilla casi diez meses después de su última visita. Una muy especial porque supuso la conquista de la Copa. «Ahora vamos a otro estadio». El del Betis. Lo sabe bien Valverde, que en las dos últimas visitas al Benito Villamarín no ha sido capaz de obtener la victoria. «No miramos demasiado las estadísticas, no nos importa. La oportunidad la tenemos ahí (este domingo a las 21 horas)». Lo que es cierto es que al Athletic se le han atragado los últimos partidos en el feudo del cuadro verdiblanco, al que no gana a domicilio en Liga desde 2017. La única alegría desde entonces fueron los cuartos de Copa en 2021, en los que los rojiblancos pasaron por penaltis tras empatar a uno en 120 minutos.

Valverde ha reconocido que Isco es el jugador diferencial del próximo rival. «Es fundamental. Coge la manija, tiene gol, asistencia, empuje... Si entra mucho en contacto lo tendremos difícil. Si se encuentra bien, si entra en juego, sería muy malo pra nosotros», ha desarrolado el técnico rojiblanco, que se ha referido también al recién recuperado Lo Celso, «que te puede decidir cualquier partido», y a los numerosos extremos. El último en llegar en esta demarcación es el brasileño Antony, ex del Manchester United. «Tiene muchas variantes», ha resumido.

Por otro lado, Iñigo Ruiz de Galarreta continúa con su proceso de recuperación. Sufrió ante el Besiktas, hace lgo más de una semana, una lesión muscular moderada en el biceps femoral de su pierna izquierda. «Ha entrado en el campo muy poco. Teniendo ahora la ventaja de no jugar entre semana este mes nos lo podemos tomar con más tranquilidad», ha dicho Txingurri sobre el mediocentro eibarrés.