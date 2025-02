Sannadi se presenta: «Soy como la filosofía del Athletic guerrero y luchador»

Los tres clubes implicados en la operación, el jugador y el abogado que le representa, el vizcaíno Koldo Bolibar, han firmado en las últimas horas todos los documentos. Maroan Sannadi ya es del Athletic al menos hasta 2029.

El delantero centro se ha presentado a ... su nueva hinchada antes de llevar a cabo su primer entrenamiento en Lezama. «Soy un poco como la filosofía del Athletic, guerrero y luchador, que pelea hasta el final», ha indicado en declaraciones al club, que ha realizado tanto en castellano como en euskera.

Sannadi llega avalado por sus once goles con el Barakaldo, que le convierten en el tercer máximo realizador entre los dos grupos de Primera RFEF. Con sus 1,92 domina el área, tiene la portería siempre en el punto de mira y es muy incómodo para los rivales. Salvando las distancias, es una especie de Diego Costa. «Soy un jugador móvil al que le gusta el balón, asociarse, correr y dar todo por el equipo», explica.

De niño jugó con el Lakua de Vitoria, convenido con el Athletic. En aquellos años de infancia, acudió a entrenar a Lezama, aunque no tuvo la suerte de ser captado. «Toda mi vida llevo esperando una oportunidad como esta. Desde que estoy en el Lakua, en mis inicios. Estuve en tecnificación y guardo un gran recuerdo de este club, ya que transmite muchos valores que creo tener. Espero poder devolver en el campo la confianza que me han dado».

No tiene dudas de lo que este fichaje significa y además se muestra muy agradecido al club de Lasesarre. «Es un gran paso en mi carrera. Llego con muchas ganas. Quiero darle el reconocimiento al Barakaldo, que me dio una oportunidad cuando más lo necesitaba. Sin ellos no hubiese estado aquí».