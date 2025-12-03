El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Segunda titularidad en Liga para Rego: «Nos hace falta envergadura en el centro»

Valverde dice que busca con esa decisión «liberar a Galarreta y Jauregizar», reconvertido a mediopunta

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:28

Alejandro Rego se mantiene en el once del Athletic. Tras estrenarse este curso como titular en Liga en Levante, repite ante el Real Madrid. En la Champions, a cambio, ha salido en el once en cinco ocasiones, todos los encuentros disputados hasta el momento por el cuadro bilbaíno.

«Rego viene actuando bien. Nos hace falta un poco de envergadura en esa zona y queremos liberar un poco a Galarreta y Jauregizar. Pensamos que nos puede ir bien, aunque ya veremos, porque enfrente tenemos al Madrid», indicó Ernesto Valverde una hora antes del duelo.

Es evidente que Txingurri busca un equipo físico con Rego y Adama como lateral. La presencia del primero de ellos en el once significa que Jauregizar adelanta su posición para ser mediopunta.

El entrenador rojiblanco destacó que su equipo llega «bien físicamente» y que ha logrado recuperar a jugadores que arrastraban molestias. Sin embargo, también lamentó que Robert Navarro se sume a las bajas y que se acumulen los problemas en el frente de ataque del equipo, donde tampoco estarán el sancionado Sancet y el lesionado Iñaki Williams.

Sobre la titularidad de Adama, Valverde recordó que «Berchiche y él van alternando en esa posición» y que el lateral izquierdo de este miércoles «ya jugó el pasado año ante el Madrid».

