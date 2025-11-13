«Hay una remota opción de que Peio Canales vuelta al Athletic en enero» El director deportivo del Racing, Chema Aragón, reconoce que el club bilbaíno podría recuperar a su jugador en el próximo mercado invernal pero advierte que habría «una penalización»

«Hay una remota opción de que Peio vuelta al Athletic en enero». Lo dice Chema Aragón, quien ocupa el cargo de director deportivo del Racing de Santander, equipo donde el joven Peio Canales (Barrika, 2005) se foguea esta temporada con el objetivo de regresar al Athletic.

Canales ha arrancado la temporada como una moto. Lleva tres goles y cuatro asistencias en nueve partidos en Segunda y su nombre empieza a sonar fuerte en la tribuna de San Mamés. El athleticzale quiere ver de vuelta al que es considerado una de las grandes joyas de su generación en Lezama. Y sus números lo avalan.

El deseo de incorporar a Canales a las filas del primer equipo antes de que concluya su cesión en Santander a final de temporada es mayor ante la sangría de bajas que sufre el cuadro de Valverde. En el centro del campo, Txingurri ha perdido a Prados para el resto de la temporada y el resto de efectivos han causado baja en más de un partido por diversos problemas físicos. Vesga, Sancet, Ruiz de Galarreta e incluso Unai Gómez no han podido evitar el paso por la enfermería. La situación se ha agravado de tal manera que Valverde ha subido al primer equipo a Rego e Ibon Sánchez, dos canteranos que ya han debutado y que empiezan a hacerse habituales en las convocatorias.

De ahí la petición de la parroquia rojiblanca con Peio Canales. Pero, ¿es posible cancelar la cesión en enero? Según el director deportivo del Racing la opción «es remota» pero real, porque la cancelación del contrato está sujeto a «una pequeña compensación». Es decir, el Athletic si paga en enero, se lo lleva.

No obstante, Chema Aragón cree que no se dará esta circunstancia pese a las bajas que tiene el equipo de Valverde. «El jugador está supercontento aquí, el Athletic está supercontento con la cesión y el Racing está supercontento también con la llegada del futbolista. El Athletic entiende que el jugador tiene que seguir un proceso de formación en la competición real, donde está cogiendo unos galones y donde se está haciendo un futbolista para el Athletic», señala, en una entrevista concedida a la cadena Ser, mientras confía en que Valverde tire del filial para suplir las bajas.