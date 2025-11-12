Peio Canales, la perla de Lezama que triunfa con el Racing: «He crecido como jugador y persona gracias a la cesión» El joven jugador vizcaíno ha sido convocado con la Sub-20 tras el gran arranque de temporada con el equipo cántabro

I. Juez Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:28 | Actualizado 16:35h.

Considerado una de las perlas de Lezama, triunfando en el Racing de Santander, club en el que recaló esta temporada tras ser cedido por el Athletic, y ahora convocado con la selección sub-21. Este es, de momento, el resumen de la trayectoria profesional de Peio Canales, uno de los jóvenes futbolistas con más futuro del entorno rojiblanco. De momento, el jugador de Elexalde se encuentra «muy contento» en el equipo cántabro. «La adaptación fue increíble, tanto con los compañeros, en el vestuario, con el staff y la afición. Estoy encontrando mi mejor versión», destacó este miércoles en declaraciones a Onda Vasca

Y es que Canales considera que su cesión al Racing fue una buena decisión. «Al final venía de una situación donde jugué la mitad de la temporada», pero los partidos restantes se los pasó «no teniendo demasiados minutos». A partir de ahí, recuerda, «se decide tanto con el club como con el mister (en referencia a Valverde), poder salir a otro equipo para tener más minutos». Objetivo cumplido, sobre todo en «una competición tan exigente como es la Segunda División, siendo importante para el equipo y encontrando mi mejor versión».

Por todo ello, Peio Canales considera que ir cedido al Racing ha supuesto «un paso hacia delante, ya que estoy creciendo como jugador». Y como persona también: «He empezado a vivir solo, algo nuevo para mí». Y todo con la tranquilidad de estar «a una hora de mi casa, mi familia y mis amigos. Estoy muy tranquilo, muy cómodo con esta situación y de momento espero que todo siga así», resume con satisfacción.

Sobre su posible vuelta al Athletic en un futuro cercano, el futbolista, de 20 años, asegura no pensar mucho en ello ya que está centrado en el Racing. «Al final esas cosas tienen una parte positiva y una negativa», razona. La buena, es que quiere decir que «estoy haciendo las cosas bien en Santander». La mala, que eso supone que «el Athletic no está en una buena situación». En ese aspecto, Canales dice sentirse «tranquilo», ya que «es un gran club que siempre compite por estar arriba y cuenta con una plantilla con los «recursos más que suficientes para suplir las bajas y los baches que pueda tener esta temporada».