Rego y Navarro, un soplo de aire fresco

Robert Basic Bilbao Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:52

La Liga vuelve a parar por segunda vez en dos meses debido a los compromisos internacionales de las selecciones, paréntesis que se presta a análisis y repasos de los deberes realizados hasta la fecha. También a poner la lupa sobre algunos de los futbolistas del momento, los protagonistas, que en el caso del Athletic amplía las figuras de Alejandro Rego y Robert Navarro. Los dos han respondido con nota a la confianza de Ernesto Valverde y a las necesidades del equipo en un contexto bastante delicado debido al goteo incesante de lesionados –ahora mismo hay seis en la enfermería rojiblanca– y la dureza del calendario, que obliga a gestionar la fatiga con la precisión de un relojero suizo. Jesús Areso y Aymeric Laporte, otra pareja de los 'nuevos' del año en curso, se unen asimismo a la causa común aunque su impacto aún está por llegar.

En tres meses, desde que el Athletic echó a andar, ha habido un total de 11 lesionados de diversa consideración. Siguen entre algodones Iñaki Williams, desconvocado por la selección de Ghana, Álex Berenguer, Mikel Vesga, Oihan Sancet, Beñat Prados y Unai Egiluz, estos dos últimos con los cruzados rotos. Hubo que reaccionar y reinventarse ante tantas bajas y de ahí que Rego y Navarro hayan aprovechado la ocasión para escalar posiciones en la agenda de Valverde e ilusionar con su fútbol. Si el barcelonés puso de pie a San Mamés el día de su debut gracias al gol de la victoria ante el Sevilla, el bilbaíno hizo lo mismo hace cuatro días con el tanto que canjeó por los tres puntos frente al Mallorca. «Nos se me va a olvidar en la vida», dijo al acabar el choque.

Un chaval formado en Mallona, en las filas del Santutxu, que cambió el barrio por Lezama en 2017. Se integró en el cadete división de honor y a partir de ahí comenzó con la escalada que le llevó a desembarcar en la élite y estrenarse como león en agosto ante el Sevilla, partido en el que vio a Robert Navarro marcar el gol del triunfo. Menos de dos meses después, él mismo se puso el traje de héroe para romper la resistencia del Mallorca en la recta final del choque que acabó con la mala racha rojiblanca. «Rego es una gran noticia para el Athletic. El hecho de que esté en el primer equipo ya es una apuesta importante por él, pero después de la lesión de Prados va a tener que participar. Tiene juego y fútbol, debe meter ritmo a los partidos y si lo consigue es un jugador de mucho nivel técnico y puede ayudarnos», le alabó Valverde después del encuentro ante el Borussia Dortmund.

A Rego se le vieron maneras desde que actuó como pivote en el estreno de la pretemporada frente a la Ponferradina. Con su estatura (1'90) destaca en el centro del campo. Llama la atención por su inteligencia táctica, por cómo saca el balón jugado y por ser un centrocampista técnico. De hecho, en Lezama siempre se le ha considerado como una gran promesa por tener un físico adaptable a la élite y por su habilidad. A sus 22 años aún le queda mucho margen de mejora, pero si termina de incorporar el gol en su catálogo de recursos llevará su fútbol a otro nivel. Abarca mucho campo, pisa el área rival y además trabaja sin descanso en las tareas defensivas. Marcelino García Toral ya le había subido a entrenar varias veces con los mayores en la campaña 2020-2021 y ahora empieza a tirar la puerta abajo con el objetivo de ganarse un sitio en la plantilla. De momento ha participados en seis encuentros –cuatro de Liga y dos de Champions– para un total de 159 minutos, de los cuales 99 fueron en la mejor competición de clubes del mundo.

Soluciones y juego

Una competición en la que también ha debutado Robert Navarro, quien sin Berenguer y Nico Williams ha ofrecido soluciones al equipo en momentos de precariedad. Lo hizo muy bien ante el Borussia Dortmund y el Mallorca, un extremo hábil y con sentido de juego que ha sido titular en cuatro de los nueve encuentros disputados. Solo se ha quedado sin participar frente al Rayo Vallecano y totaliza 394 minutos como rojiblanco, un 43,7% del total. Si sigue con la actual progresión, Valverde tendrá un agradable quebradero de cabeza a la hora de componer los onces y cuadrar las piezas. «Me gusta estar rodeado de gente ambiciosa», manifestó en una reciente entrevista con este diario.

El barcelonés es una más que interesante alternativa para el ataque rojiblanco, donde jugar cotiza caro. Los hermanos Williams, Berenguer, Sancet, Guruzeta y compañía sitúan el listón alto, que Navarro quieren franquear las veces que haga falta.

También piensan hacerlo Areso y Laporte, otras dos incorporaciones de la presente temporada –también están Izeta e Ibon Sánchez–. El central necesita coger el ritmo competitivo tras varios meses de pausa y el lateral, fichado de Osasuna por 12 millones, aún está encajando en el esquema de Valverde. Viene de asistir e Rego en el gol de la victoria. Dos piezas muy a tener en cuenta para una temporada larga y en la que el Athletic necesitará de su mejor nivel.