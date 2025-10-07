El Athletic confía en duplicar sus ingresos en cuatro años

Igor Barcia Martes, 7 de octubre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Guillermo Ruiz-Longarte, contador de la junta directiva del Athletic, ha destacado la fortaleza financiera rojiblanca en la tradicional exposición de las cuentas del club previa a la asamblea de socios compromisarios que se celebrará el 30 de octubre en el Palacio Euskalduna. En su intervención a través de los canales oficiales del club, el directivo profundizó en las cifras dadas a conocer la semana pasada, cuando Ibaigane anunció que el ejercicio económico de la temporada 2024-2025 mejoró las expectativas planteadas y se cerró con un beneficio neto de siete millones. El dato confirma la recuperación de la entidad respecto a la campaña anterior, porque a diferencia de la temporada 2023-2024, en la que fue necesario aplicar provisiones de 14 millones para equilibrar las cuentas, este resultado positivo se consiguió sin recurrir a medidas extraordinarias, es decir, sin aportaciones de la famosa hucha que Josu Urrutia y su junta crearon en 2018.

En este sentido, Ruiz-Longarte confirmó que «el estado –financiero– del club está bien y va a estar mejor en la 2025-2026». Trasladó que la buena salud de las cuentas «responde a un proceso de mejora ya iniciado hace varias temporadas, pasando de un déficit estructural de más de 30 millones a acabar esta campaña por encima de los seis de ingresos y apuntando a diez de cara al curso que viene». Unos beneficios que, según el contador, podrían haber sido mayores de no haber fallado el pago de los derechos televisivos a la Liga de «un operador chino». «Esto ha repercutido negativamente en nuestra cuenta de ingresos por parte de los derechos audiovisuales, ingresando 1,6 millones menos de lo que estaba previsto».

La mejora de las cuentas del club se explican principalmente por la clasificación del primer equipo masculino en cuarta posición de Liga y su destacado papel en la Europa League, donde alcanzó las semifinales. A ello se suma un incremento de 13 millones en ingresos comerciales y el impacto económico de la participación continental. En total, los ingresos de explotación ascendieron a 172,5 millones frente a los 134,9 del ejercicio anterior.

De cara al futuro, el club prevé mantener esta senda de crecimiento. El presupuesto para la temporada 2025-2026, que será presentado a los compromisarios, contempla unos ingresos de 186 millones, 13,5 más que en el último curso. Con ello, el resultado de explotación se situaría en 31 millones y el beneficio neto alcanzaría los diez. Unas cifras récord en el club, que ha pasado de un presupuesto de 141,8 millones en el primer ejercicio de Uriarte a esos 186 que deberá ser aprobado por los socios.

Ruiz-Longarte focalizó este crecimiento en el apartado de ingresos, que prácticamente se duplican. «El club hace cuatro temporadas orbitaba en torno a los 100 millones de ingresos y ahora en determinadas circunstancias positivas podríamos alcanzar los 200, lo que sería doblar», aplaudió el contador, quien incidió también en la contención de los gastos destinados a la plantilla deportiva. «Es cierto que se presupuesta en 91 millones y se cierra en 100, pero aquí tienen un peso importante las primas colectivas por los éxitos tanto por haber llegado a semifinales de la Europa League como la clasificación para la Champions. Pero la realidad dice que hemos pasado de que el 70% de los ingresos de la temporada 2023-2024 se destinaran a este apartado al 50% en la 2025-2026. Mientras la base de ingresos se amplifique hay que reinvertir esos ingresos en retener el talento deportivo».

«El club mantiene una salud financiera muy sólida», resaltan desde Ibaigane. No cuenta con deuda financiera y dispone de una liquidez de 61 millones, que junto con las líneas de crédito de 28 millones concedidas por las entidades financieras le otorgan al Athletic una disponibilidad de fondos de hasta 89 millones. El patrimonio neto, la diferencia entre los activos y los pasivos, alcanza los 112,7 millones y el fondo de maniobra es positivo en 23,6.

Los mensajes

Para finalizar, Ruiz-Longarte lanzó dos mensajes en nombre de la junta directiva. Uno en pos de evitar incidentes en las gradas que conlleven multas al club, que repercuten tanto «a nivel económico como de imagen. Europa está muy bien, pero hay que recordar los incidentes porque estamos en un escaparate mundial. El Athletic no es una empresa normal, el objetivo no es ganar dinero, es un medio para que el desarrollo deportivo y social sea cada vez más sólido para ampliar los objetivos deportivos de esta entidad». Y otro mensaje fue relativo a las cuotas, que «crecen menos que el IPC». E insistió. «Todo lo que se esfuerza el club en gestionar es para que revierta en el patrimonio. Es una temporada ilusionante, con un escaparate mundial para lo bueno y para lo malo si cometemos errores en la forma de comportarnos. Si hacemos las cosas bien creo que el futuro es nuestro. Tenemos una visión optimista para los próximos años».