El Euromillones deja un pellizco en Vitoria

El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%

El incremento se sitúa dentro de los límites que prevén los estatutos en función del IPC de los últimos cinco años

J. O. L.

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:25

La directiva del Athletic hizo pública este martes la relación completa de las cuotas que pretende cobrar a sus socios la próxima temporada. El equipo que preside Jon Uriarte colgó el listado en el txoko del socio pasadas las nueve de la noche. En un primer análisis se contabiliza una subida por debajo del 2% en todos los casos, lo que viene a suponer en la práctica un incremento de entre 5,9 y 18 euros, en función de la tribuna que se ocupe en el campo de San Mamés.

Así, tener una butaca en Tribuna Principal Alta, la ubicación más cara, supondrá un desembolso de 1.017,11 euros, frente a los 998,93 de este año que está cercano a acabar. Por contra, a aquellos con un carnet en Tribuna Norte Baja que han pagado por este año 324,26 euros el próximo diciembre les llegará un recibo por un importe de 330,16 euros.

El incremento en las cuotas entre dentro de lo que prevén los estatutos del Athletic, que contemplan «una actualización del 50%» de los precios de los carnets en función «del IPC de Euskadi promediado entre los cinco ejercicios previos». Ese cálculo es el que lleva a la directiva a aplicar ese porcentaje inferior al 2% en los cobros que remitirá a los socios a finales de año.

Todo ello será tratado en la próxima junta de compromisarios del 30 de octubre en el Palacio Euskalduna, donde el Athletic exhibirá músculo financiero. Al gran rendimiento deportivo de la pasada temporada, con el equipo ganándose la plaza para la Liga de Campeones, se le unen tiempos de bonanza en las cuentas, porque Ibaigane mejoró en la temporada 2024-25 las expectativas planteadas y cerró el ejercicio con un beneficio neto de 7 millones. El dato confirma la recuperación financiera de la entidad respecto a la campaña anterior. Porque a diferencia de la temporada 2023/24, en la que fue necesario aplicar provisiones de 14 millones para equilibrar las cuentas, este resultado positivo, afirma el club, se consiguió sin recurrir a medidas extraordinarias.

Las cuotas de 2025

Las cuotas propuestas para 2026

