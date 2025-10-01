El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Esta es la nueva cuota zona a zona que plantea el Athletic a sus socios para 2026

La directiva propone una subida por debajo del 2% en todos los casos, lo que viene a suponer entre 5,9 y 18 euros más dependiendo del bloque

A.M.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:49

El Athletic ha comunicado a sus socios la propuesta de nuevas cuotas para 2026 que llevará a la asamblea del próximo 30 de octubre en el Euskalduna para su aprobación. La directiva propone una subida por debajo del 2% en todos los casos, lo que viene a suponer entre 5,9 y 18 euros más dependiendo del bloque. Estos serán los nuevos precios zona por zona:

Nuevas cuotas 2026

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  4. 4 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  5. 5

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  6. 6

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  7. 7

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  10. 10

    La Flotilla de ayuda a Gaza ya está rodeada de buques de la Armada israelí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esta es la nueva cuota zona a zona que plantea el Athletic a sus socios para 2026

Esta es la nueva cuota zona a zona que plantea el Athletic a sus socios para 2026