La reacción del nieto athleticzale de Valdano cuando su abuelo le regaló la camiseta firmada de Bellingham

La Fundación Athletic organiza desde hace quince años el festival literario 'Letras y Fútbol', donde se reúnen representantes de la cultura que reflexionan sobre la presencia del fútbol en el mundo del arte y, de manera particular, en el de la literatura. En la charla de ayer estuvo Jorge Valdano Sáenz (Zaragoza, 1979), quien además de ser hijo del exfutbolista Valdano, también es guionista de cine.

El protagonista contó que a pesar de que él es madridista, en su casa gana por goleada el Athletic. La culpa la tiene su mujer, la también guionista Adriana Rivas, que nació en Bilbao y desde que reside en Madrid ha presumido de su pasión rojiblanca por todos los rincones. Y se lo ha pegado al mayor de sus hijos, que, como la madre, también es del Athletic.

El padre del pequeño confesó que lleva «bien» que su hijo sea del Athletic porque «es un club que le pega». Contó que el chaval lloró cuando siguió la gabarra desde la terraza de la vivienda que la familia posee en Bilbao. «Yo lo miraba y decía: 'esto es un recuerdo que se va a llevar él para toda la vida'», rememoró.

❤️ Atentos a esta historia que rescatamos ayer en el #LetrasYFútbol con @jorgevalsaenz...



¿Por qué el nieto de Valdano, leyenda del @realmadrid, es del Athletic?



🎙️ Hoy, no te pierdas @CampKrypton en directo desde Geuria! (San Mamés) 👉 https://t.co/wwMw7aZWmK… pic.twitter.com/gSB4phHKUX — Athletic Club (@AthleticClub) March 20, 2025

¿Y de dónde le sale esa pasión por el Athletic llevando el apellido Valdano? Indudablemente de su madre. «Lo que él ve en casa es a su madre llorar cada vez que el Athletic marca un gol. En cambio, yo no lloro tanto cuando marca el Madrid. Entonces, en esa balanza de pasiones que hay en casa, hay una que ha pesado más», explicó.

El mediano de los Valdano, al igual que su padre, también tiene cariño al equipo rojiblanco. «Me parece muy bonito que sea del Athletic, un club que saborea de esa manera las victorias y tiene una relación con la comunidad tan bonita».

Ojo, también desveló el último intento del abuelo por hacer que cambiara de colores. «Le regaló una camiseta firmada de Bellingham y no es que se la devolviera, pero claramente la miró y dijo 'ah, gracias abuelo...' Mi padre me miraba como diciendo: 'no hay manera'». Valdano Sáenz se llevó de regalo una camiseta retro del Athletic que seguro, está sí, hará mucha ilusión a su hijo.