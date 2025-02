La nuera vasca de Valdano que ha hecho que los nietos del exfutbolista sean del Athletic

Bruno Vergara Miércoles, 26 de febrero 2025, 09:42 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Botas, medias, camisetas... Jorge Valdano Sáenz de Ugarte (45 años), el hijo del exfutbolista argentino Jorge Valdano (69 años) bien habría podido ser futbolista. Sin embargo, no heredó ese amor por el balón de su padre, pero sí otra de sus aficiones: la escritura. El que fuera jugador del Alavés, Zaragoza y Real Madrid, que ha escrito varios libros, transmitió ese hobby a uno de sus primogénitos, convertido a la postre en uno de los guionistas más prestigiosos de España.

El hijo de Valdano, que tiene una hermana, Naiara, nació en Zaragoza. Quiso ser actor, pero vio su futuro escribiendo. Participó activamente en los guiones de 'Los Serrano', y al igual que ocurría en la serie, él también vivió su propia historia de amor. Le tocó escribir varios capítulos junto a la también guionista Adriana Rivas, con la que ahora está casado. Con ella, que trabaja para la productora Globomedia, con la cual ha participado en los guiones de otras series como 'Vis a Vis', tuvo tres hijos: Jon, Nora y Luka. Todos ellos forofos del Athletic.

El sentimiento rojiblanco de los nietos de Valdano viene precisamente de su nuera Adriana. Ella nació en Bilbao y se crió en Indautxu. A la hora de cursar una carrera se trasladó a Salamanca para estudiar comunicación audiovisual en la Universidad Pontificia. En la misma ciudad hizo un postgrado sobre guion y ficción para televisión y cine. Después fue a Madrid, donde desde entonces desarrolla su vida profesional. Trabaja como guionista de ficción para Globomedia desde hace 22 años.

Adriana tiene a Bilbao en su corazón, siente cierta añoranza cuando está lejos del botxo. De hecho, en varias series en las que ha trabajado, como por ejemplo en 'Estoy vivo', de TVE, ha insertado guiños de la capital vizcaína. En un momento de la serie aparece un joven negro con la camiseta del Athletic y le preguntan si es vasco. Él dice ser gran forofo de los rojiblancos. La responsable de que el Athletic aparezca en esta escena no es otra que Adriana. «Siendo de Bilbao siempre que puedo meto en el guion algún guiño a nuestra tierra», confesó a este periódico.

En 'Los Serrano', por ejemplo, también introdujo uno de los edificios más emblemáticos de Bilbao. Durante la despedida de soltero de Fran Perea -uno de los principales protagonista-, se lían y acaban con tutú delante del museo Guggenheim. «Normal que nos digan a los de Bilbao qué pesados somos con lo nuestro», explicaba.

Adriana añora el País Vasco. Siempre que puede regresa a Bilbao, una ciudad que dejó por un tiempo y que se ha alargado media vida. De hecho, compró un piso en la capital vizcaína para tener la excusa perfecta para viajar con más frecuencia.

La nuera de Valdano es del Athletic, un sentimiento que ha trasladado a su pareja, Jorge, que no tenía ningún equipo favorito, y a sus tres hijos. Por ello el abuelo, el que fuera futbolista en el Real Madrid, lo tiene difícil para que cambien de equipo. «Mis nietos son los tres del Athletic. He tratado de corromperlos por todos los medios posibles con camisetas firmadas por jugadores, pero me las devuelven. Nacieron en Bilbao, su madre es bilbaína y hace proselitismo cada día en casa. Yo, que aparezco una vez por semana, no tengo fuerza suficiente», contó entre risas en un acto celebrado en el Instituto Cervantes.