Los esfuerzos de Valdano para que sus tres nietos athleticzales cambien de equipo: «He tratado de corromperlos...»

El exfutbolista argentino Jorge Valdano fue ayer protagonista de un acto celebrado en el Instituto Cervantes en el que se abordaba el fútbol como arte literario. Valdano, que ejerce desde hace una década como comentarista deportivo, es muy popular por sus reflexiones y su visión de este deporte más allá del terreno de juego.

Valdano, de 69 años, se mostró un tanto desencantado con el fútbol actual. Es contrario a la llegada de los clubes-estado y los magnates que alejan al equipo de sus aficionados. «Tengo la esperanza de que el hincha sea el último que se venda. Ya ocurrió en Inglaterra cuando apareció la idea de la Superliga, fueron los hinchas ingleses los que la detuvieron. El hincha todavía se siente dueño del juego y tiene algo que decir», afirmó el exjugador del Real Madrid, Alavés y Zaragoza, entre otros.

Uno de los ejemplos de ese tipo de hincha que sostiene la identidad de su equipo está en Bilbao, según Valdano. «Mis nietos son los tres del Athletic. He tratado de corromperlos por todos los medios posibles con camisetas firmadas por jugadores, pero me las devuelven. Nacieron en Bilbao, su madre es bilbaína y hace proselitismo cada día en casa. Yo, que aparezco una vez por semana, no tengo fuerza suficiente», contó entre risas.

Para el argentino, el sentido de la identidad es uno de los valores más importantes del fútbol. «Puede haber once extranjeros en un equipo, que puede ser de un árabe o de un fondo de inversión y, sin embargo, la identificación de la gente sigue siendo la misma», recordó.

No es la primera vez que Valdano se deshace en elogios hacia el Athletic por la filosofía del club. En una de sus múltiples visitas a Bilbao, entonces como director general y mano derecha de Florentino Pérez, el argentino se mostró muy feliz de regresar a San Mamés: «Siempre es un placer venir a esta ciudad y vivir este clima. Respeto absoluto por la historia del Athletic».

«Hablamos de identidad»

El exfutbolista conduce desde hace varios años en Movistar Plus un programa llamado 'Universo Valdano', que ofrece una visión distinta del fútbol y sus protagonistas. Por su espacio han pasado jugadores del Athletic como Nico Williams o De Marcos, y con este último parte de la entrevista se desarrolló en San Mamés. «Cuando hablamos del Athletic, hablamos de identidad», recordaba Valdano con los palcos de fondo. Y en ese sentido, puso como ejemplo al mítico exportero rojiblanco José Ángel Iribar, «con una trayectoria impecable que la simboliza», para acto seguido centrarse en De Marcos, que, dijo, la «actualiza, que la humaniza, que la personifica».

Entre los grandes recuerdos futbolísticos que acumula el argentino está la final de Copa del año pasado. «Fue un emocionante estallido identitario» de más de 70.000 vizcaínos en la capital hispalense que «mereció ser visto y admirado», valoró Valdano. La autenticidad de ese «vínculo apasionado» que Bizkaia tiene con su club de referencia, constituye, a juicio del exentrenador y comentarista argentino, la «gran fortaleza» que el fútbol tiende a esconder detrás de polémicas «cada día más deprimentes» y del «gigantismo» de los grandes equipos que copa los medios y «envenena las redes».