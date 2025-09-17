El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 51.000 aficionados se dieron cita el martes en San Mamés en el partido ante el Arsenal. Ignacio Pérez

¿Hasta cuánto puede crecer San Mamés?

La junta directiva abre un proceso de reflexión interna sobre un eventual aumento del aforo ante el imparable auge de la demanda para ser socio

Iván Orio

Iván Orio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:50

Jon Uriarte dejó caer la noticia en los prolegómenos del estreno en Champions ante el Arsenal a modo de globo sonda para comprobar cómo respiraba ... la masa social después de que los medios se hicieran eco de sus palabras. El presidente del Athletic sorprendió con unas declaraciones en las que abría la puerta a una eventual ampliación del aforo de San Mamés con una fuerte inversión para atender una demanda cada vez más elevada de carnés que ha aumentado a 7.000 el número de aficionados que quieren hacerse socios.

