El calendario no da tregua a los rojiblancos: otros cuatro partidos en dos semanas El Athletic visita este sábado al Valencia y después se medirá a Girona y Villarreal antes de la segunda cita de Champions en Dortmund

Iván Orio Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:48 Comenta Compartir

El calendario no da tregua. La combinación de Liga y Champions en esta tramo inicial de temporada borra fechas a una velocidad endiablada, como si hubiera un tiempo real y uno específico sólo para el fútbol, y todavía queda por delante la Copa y la Supercopa. El Athletic aún no había asumido del todo el tropiezo del sábado ante el Alavés y en un parpadeo se presentó en San Mamés el Arsenal, sin duda uno de los grandes favoritos a ganar la Premier y también la Liga de Campeones. Dos derrotas consecutivas en partidos muy distintos y ante adversarios de diferente enjundia muy difíciles de asimilar. Lo único bueno que tiene un curso tan exigente es que no hay espacio para el duelo porque sin casi poder levantarse de un resultado adverso ya hay otro partido a la vuelta de la esquina.

El próximo compromiso es este sábado en Valencia (21.00 horas) en lo que será el segundo choque del equipo de Ernesto Valverde como visitante en el torneo de la regularidad. La tropa de Carlos Corberán transita en la decimoquinta posición en la Liga y viene de sufrir una dolorosa goleada ante el Barcelona (6-0) que ha generado ya cierto runrún en la hinchada ché, poco propensa al término medio tanto en la alabanza como en la crítica.

Será el reencuentro de Julen Agirrezabala con los rojiblancos después de su cesión al club de la capital del Turia. Consciente de que Unai Simón sería titular indiscutible esta campaña en el Athletic, el portero guipuzcoano ha apostado por el Valencia en busca de protagonismo para dar un paso más en su carrera. El domingo fue uno de los grandes perjudicados del vendaval ofensivo del Barça. Falló en un par de goles, pero tuvo intervenciones importantes para evitar que el resultado fuera aún más escandaloso. Lo ha jugado todo en Liga y la confianza del entrenador en él es máxima. De hecho, le llamó en su día por teléfono para garantizarle la titularidad.

Después de la visita al Valencia toca jornada entre semana. El partido junto al Mediterráneo finalizará en torno a las once de la noche y el martes toca recibir al Girona (19.00 horas). Los catalanes son ahora mismo los últimos en la tabla con un solo punto. Este sábado reciben al Levante con la urgencia ya de sumar si no quieren remar a contracorriente desde el inicio del curso.

Y después, el sábado 27 a las 21.00 horas, los jugadores de Valverde viajarán a Villarreal para enfrentarse al equipo con el que la pasada temporada lucharon casi hasta el final por la cuarta plaza. La tropa de Marcelino empezó como un tiro –llegó a liderar la clasificación– pero en sus dos últimos partidos ha caído con el Atlético en Madrid y contra el Tottenham, en Champions. En la próxima jornada el submarino amarillo se medirá, también su estadio, a Osasuna.

Y el miércoles 1 de octubre nada menos que choque de vértigo ante el Borussia Dortmund en Alemania en la segunda jornada de Champions.