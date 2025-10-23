Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos: «Volveré»

Nico Williams no ha empezado con buen pie la temporada. Después de un verano agitado en el que su nombre volvió a salir al mercado, ... su arranque de curso se vio frenado por culpa de un infortunio en forma de lesión mientras jugaba con la selección española. Una rotura en el aductor izquierdo le apartó de la dinámica del grupo durante un mes. Ahora debe volver a empezar desde el casillero de salida.

Que el '10' rojiblanco no está bien es evidente... y también es comprensible. Solo ha disputado la mitad de los partidos de este año -ocho de quince- y desde su regreso de la lesión, el menor de los Williams ha jugado tres ratos contados. Saltó al campo a falta de 38 minutos para el final ante el Mallorca, volvió a ser suplente en Elche, donde disputó la segunda parte, y ayer fue titular por primera vez tras la lesión y jugó poco más de una hora.

Valverde quiere cuidar al máximo el físico de la estrella rojiblanca, que acumula 85 días de baja en poco más de un año. La temporada pasada sufrió hasta cinco lesiones diferentes, que le hicieron perderse 12 partidos. La más grave, su dolencia en el pubis. Este año, la mala suerte no ha abandonado a Nico y ya acumula 27 días de baja en apenas dos meses de competición. Se ha perdido seis partidos este año por culpa de la rotura en su aductor izquierdo durante el parón de selecciones.

Ampliar N. Williams

Nico Williams es conocedor del nivel que está ofreciendo. Anoche tras la victoria del Athletic ante el Qarabag tras un partido en el que el '10' firmó un mal partido, el joven quiso reivindicarse a través de varios mensajes publicados en sus redes sociales. El más contundente lo lanzó en su Instagram. «Volveré, simplemente volveré al 100%», escribió. Antes, en esa misma red social, había subido tres fotos de su partido ante el Qarabag con un mensaje: «Hoy no solo jugué un partido, hoy toqué el cielo con los pies. Cada gota de sudor fue una estrella del sueño que llevo persiguiendo desde niño. Champions League». Al texto le acompañó un 'emoji' de silencio y otro de un biceps, iconos que tienen un claro sentido reivindicativo. La última foto que Nico subió antes de concluir su actividad en las redes sociales fue una en la que aparece de espaldas. Se ve a la perfección el dorsal '10' que luce desde la marcha de Muniain. Un número cargado de simbolismo en el fútbol.

Ampliar N. Williams

Debut de Nico en Champions

El de anoche era el debut de Nico en la Champions League. Su primer partido y con la camiseta del Athletic. «Jugar la Champions es un sueño hecho realidad, pero hacerlo junto a mi hermano… eso no tiene precio. Solo nosotros sabemos lo que significa y todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí», escribió en su perfil de la red social X, donde también se acordó de su club: «Goazen Athletic».

Jugar la Champions es un sueño hecho realidad, pero hacerlo junto a mi hermano… eso no tiene precio. Solo nosotros sabemos lo que significa y todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. GOAZEN ATHLETIC😭❤️ pic.twitter.com/0kmWK2Rdoi — Nicolas Williams (@willliamsssnico) October 22, 2025

La noche iba a ser especial para el '10' rojiblanco, pero las cosas no salieron como él esperaba. Firmó un mal partido y más teniendo en cuenta las facilidades que ofreció el Qarabag a nivel defensivo. Lo intentó de mil maneras y no le salió nada. Ni a la hora de desbordar ni al rematar. Incluso se escucharon algunos silbidos cuando Valverde decidió sustituirle en el minuto 65 por Robert Navarro, autor cinco minutos después del 2-1, el gol de la remontada.