El milagro del jubilado Ranieri en la Roma

«Todo tiene un principio y un final. Es justo cerrar el círculo de esta manera, en el Cagliari, donde había empezado. Es algo con ... lo que soñaba», proclamó Claudio Ranieri (Roma, 73 años) el pasado 24 de mayo tras caer como local ante la Fiorentina. Ponía así fin a una exitosa carrera con quince equipos –Valencia en dos etapas y Atlético, entre ellos– y recordada sobre todo por la proeza de hacer campeón de la Premier al Leicester en 2016.

Pero la perspectiva del veterano técnico cambió cuando los propietarios de la Roma le llamaron para poner fin a la crisis del equipo. Después de la sorpresiva destitución de una leyenda como Daniele De Rossi, que enfrentó a los propietarios con buena parte de la afición, y la posterior de Ivan Juric, quien dirigió al equipo en la liguilla ante el Athletic, los responsables del club volvieron la vista hacia Ranieri como recurso de emergencia.

La petición dio sus frutos porque el preparador reconoció que solo una llamada del cuadro Giallorosso y la selección le podían sacar de su retiro. A ellos no les podía decir que no. Es romano, romanista y debutó en ese equipo en la Serie A en 1973. Además lo dirigió en dos etapas, 2009-11 y 2018-19

¿Pero por qué fueron los dueños de la entidad a por Ranieri? Simone Bertelegni es un miembro de la peña Leones Italianos que trabaja en el mundo editorial y ha escrito el único libro en italiano sobre el club rojiblanco ('Athletic Club de Bilbao. L'utopia continua') tiene una teoría. «Los dueños (los hermanos Friedkin) son estadounidenses y la gente siente que no están presentes, que son muy lejanos» al sentir de los aficionados, del día a día del club romano. «Además, la propiedad irritó notablemente a la hinchada al cesar a un mito como De Rossi. Cuando tuvieron que prescindir de Juric entendieron que el nuevo entrenador debía caer bien a la afición» para evitar problemas mayores.

«La Roma ha hecho muchas cosas mal esta temporada. El mercado de fichajes de verano se complicó por algunas operaciones que no salieron como esperaban los seguidores. Cambiaron dos entrenadores y el vestuario estalló», añade Daniele Najjar, periodista en SporItalia Televisión.

Y aquí aparece Ranieri. Tras aceptar la propuesta tomó las riendas del equipo a mediados de noviembre, cuando la Roma era decimosegunda y miraba más hacia abajo que hacia Europa. Desde entonces, el veterano entrenador ha dejado perplejos a todos. Con su remontada del domingo ante el Como (2-1) ha sumado 27 de los últimos 33 puntos posibles. Su Roma es el mejor equipo de 2025 en la Serie A y ya sueña con volver al continente vía Liga. Su gran remontada le ha colocado a cuatro puntos del Bolonia, el sexto y último con plaza europea.

«La Roma se siente imbatible con Ranieri. Su éxito ha sido buscar una buena relación con el vestuario y las condiciones óptimas para que rindan sus mejores jugadores, como Dybala. Es la figura del equipo y marca las diferencias, pero sería un error quedarnos sólo en él», explica Flavio Tassotti, periodista de Teleradiostereo y un profundo romanista.

Tassotti cree que hay que ensalzar también el rendimiento del central Mancini, de la formidable pareja de medios centros formada por el argentino Leandro Paredes y el francés Koné, el carrilero coruñés Angeliño y del atacante Pellegrino. «Gracias a Ranieri están en su mejor momento de la campaña», afirma.

Recuperar la autoestima

El entrenador habló el domingo de su aportación al equipo. «He dado autoestima a los jugadores. Cuando llegué no la tenían». Ranieri mezcla la mano dura con la blanda. Hace unos días narró una anécdota. «Un jugador me pidió permiso de un día para ir a ver a su padre, pero le dije que no. Así que Paredes y Dybala vinieron a hablar conmigo y a pedir permiso para él. Cuando el grupo decide, estoy contento. Y se lo concedí».

«Ranieri es exactamente lo que la Roma necesitaba para tener esperanzas esta temporada», elogia Najjar. Y pone sobre la mesa una aportación más allá del campo y el vestuario. «Actúa también como intermediario entre los propietarios y unos aficionados que a menudo cuestionan la distancia de unos dueños estadounidenses. Hay que tener en cuenta que los hinchas italianos están acostumbrados a unos propietarios que hablan a menudo en los medios y se sienten cercanos al equipo», concluye.

«Ranieri es un caballero, un hombre al que todo el mundo quiere en el fútbol italiano y sobre todo en la Roma. Conoce el ambiente del vestuario y es muy práctico. Ha convencido a su equipo que pueden ganar la Liga Europa», señala el hincha rojiblanco Bertelegni.

La Europa League se ha convertido en el gran objetivo del club tras caer en la Copa ante el Milan el 5 de enero por 3-1. «El reto es ganarla. Es el título que tienen al alcance. Además, la Roma tiene una deuda pendiente con este torneo», apunta Tassotti. El periodista mira hacia atrás. «Caer en la semifinal 2020-21 ante el Manchester United fue doloroso, pero sobre todo la gran herida abierta de los romanistas es la final de ese torneo que se perdió a penaltis ante el Sevilla de Mendilibar en 2023. Se considera la peor derrota de la historia y los aficionados creen que hay que ganar este torneo para pasar por fin página».

Con Ranieri al frente todo es esperanza en el club. Los seguidores corean su nombre a la conclusión de cada partido en el Olímpico y los propietarios de la Roma aprecian sus excelentes resultados y la paz social que les ha traído. «Espero que Ranieri cambie de opinión, pero será difícil». El director 'giallorosso' Florent Ghisolfi no oculta su deseo de que siga el curso que viene.

El técnico, por su parte, se limita a recordar el pacto al que llegó con los propietarios cuando decidió sentarse en el banquillo. El será quien designe a su sucesor y le gusta Gian Piero Gasperini si deja el Atalanta.