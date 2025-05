Las mil y una batallas de Maroan

Carlos Nieto Domingo, 11 de mayo 2025, 22:10 Comenta Compartir

San Mamés vivió un 'déjà vú'. Hace una semana los desplazados a San Sebastián y los miles que siguieron el derbi ante la Real Sociedad por televisión asistieron a un partido lleno de disputas y carente de oportunidades. Sin fútbol. En La Catedral frente al Alavés sucedió lo mismo. En esas circunstancias se antoja necesario el perfil de jugador peleón, fuerte, que no tiene miedo a ir a cualquier disputa, al choque. Todas estas características las domina Maroan Sannadi, del que ya se puede decir que es el delantero titular del Athletic cuatro meses después de su llegada procedente de la Primera Federación. «Aún no soy consciente de lo que estoy viviendo», confesó el jugador en la entrevista que EL CORREO publicó este domingo.

Lucha constante «Tienen grandes defensas fuertes en el cuerpo a cuerpo, hemos sabido anteponernos», dice Maroan

Cuando el brillo escasea es vital que alguien intente sacar las castañas del fuego de cualquier forma. Ese es Maroan. Por arriba, al hueco, de espaldas... El vitoriano estuvo en todas y se las vio y deseó con todo alavesista que pasaba por allí. Diarra y Garcés se levantarán el martes con magulladoras de las embestidas del 'Elefante Africano', pero también 'cuerpeó' con Manu Sánchez y Mouriño cada vez que caía a las bandas. El ariete rojiblanco es un seguro cuando se trata de bajar el balón, protegerlo y buscar a un compañero. Con espacio y metros para correr es letal porque su físico empieza a carburar y no se le puede parar, aunque técnicamente sigue teniendo muchos detalles por pulir.

«Es un animal», aseguró Oihan Sancet en los micrófonos de Dazn' «Nos da muchísimo en ataque. Cómo aguanta el balón... Es un refuerzo increíble para nosotros», añadió 'El Lince', de vuelta después de tres partidos ausente por lesión. Minutos después Gaizka Toquero, ahora comentarista, pudo charlar con Maroan, que se refirió a las constantes disputas que tuvo con los albiazules. «Sabíamos de la dificultad del Alavés, tiene grandes defensas fuertes en el cuerpo a cuerpo. Hemos sabido anteponernos, así que estamos muy contentos por la victoria». Y la Champions, que sería otro paso más de gigante en la carrera de un chaval que está viviendo un sueño, queda más cerca. «No está cerrada, pero esperamos hacerlo pronto», ambicionó el jugador de origen marroquí.

Otro ataque inédito

Si ante el Manchester United el ataque rojiblanco era inédito, también lo fue en el último derbi de la temporada. Djaló se mantuvo, el sancionado Berenguer dio paso a Olabarrieta y Unai Gómez comenzó desde el banquillo para que su lugar lo ocupase Canales. Al margen del ex del Braga, un futbolista que es una sombra de aquella eléctrica versión que ofreció en Portugal y en la Copa de Europa, Maroan repitió en el once en detrimento de Guruzeta y esta vez estuvo secundado por dos canteranos con ganas de comerse el mundo y seguir creciendo.

833 minutos repartidos en 19 partidos suma el vitoriano con el Athletic. Ha anotado un gol

Canales hizo gala de una visión de juego y rápidas conducciones que hacen frotarse las manos, mientras que Olabarrieta, que ya tuvo media hora en Old Trafford, no se arrugó en absoluto y su descaro le llevó a intentar hasta caños. Ambos compartieron la necesidad de asociarse con un Maroan que bregó de lo lindo con los zagueros babazorros para abrir espacios. Costó un mundo porque el ritmo del partido no ayudó en absoluto. Y por muy poco no obtuvo recompensa. Ya en el descuento, el dorsal número '21' se plantó delante de Sivera, que respondió con una mano magistral para negarle el gol. Es su gran debe. Solo lleva uno en 19 partidos y 833 minutos. Ante el Valladolid en aquella sangría.