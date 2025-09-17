El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Athletic Club

Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic

El atacante de 18 años, que anotó un doblete frente al Arsenal, fue el cuarto máximo artillero de toda la División de Honor Juvenil con 23 dianas

Peru Olazabal

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:45

El Athletic lleva años echando de menos a un delantero centro como lo fueron Aritz Aduriz, Fernando Llorente o Ismael Urzaiz. Desde la retirada del ... primero, ningún ariete se ha agarrado al puesto con fuerza durante mucho tiempo. Ahora Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Urko Izeta pelean por ser esa referencia en ataque. Aunque en Lezama son varios los que vienen pisando fuerte para sucederles o incluso hacerles la competencia.

