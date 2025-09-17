Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic

El Athletic lleva años echando de menos a un delantero centro como lo fueron Aritz Aduriz, Fernando Llorente o Ismael Urzaiz. Desde la retirada del ... primero, ningún ariete se ha agarrado al puesto con fuerza durante mucho tiempo. Ahora Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Urko Izeta pelean por ser esa referencia en ataque. Aunque en Lezama son varios los que vienen pisando fuerte para sucederles o incluso hacerles la competencia.

Ibai Sanz fue el máximo anotador del Bilbao Athletic la pasada campaña con diez dianas. Otros como Asier Hierro o Igor Oyono son grandes apuestas del club por sus condiciones y altas capacidades. Marcos Goñi logró el récord goleador en una temporada con el Basconia firmando 23 dianas. Mientras que Ander Peciña y Txus Vizcay sumaron quince y doce tantos respectivamente en el filial basauritarra que ascendió a Segunda Federación.

Entre todos esos nombres, uno de los que más resuena desde la temporada pasada es el de Manex Lozano. El delantero navarro de 18 años (23/02/2007) llegó en verano de 2023 a Lezama desde el Oberena, club convenido del Athletic. Se incorporó entonces al Juvenil de Liga Nacional, con el que marcó nueve goles, siendo su primer año en dicha categoría. El curso pasado promocionó al Juvenil División de Honor, el nivel estatal más alto de esas edades. Su rendimiento no pudo ser mejor.

Manex Lozano anotó 23 tantos en 29 partidos de liga, registrando un gol cada 102 minutos. Este espectacular dato le erigió como el cuarto máximo artillero de toda la competición, solo por detrás de Iker León -UD Las Palmas- (27), Aimar Blázquez -Valencia- (26) y Adrián Gómez -Pontevedra- (24). Asimismo, fue capaz de sumar una diana más en los cuartos de final de Copa de Campeones Juvenil, en la que cayeron ante el Real Madrid. Su instinto goleador quedaba exento de todo tipo de dudas.

Este curso atraviesa su primer experiencia en el fútbol senior de la mano del Basconia, en Segunda Federación. Ha participado en las dos primeras jornadas ligueras, entrando desde el banquillo en ambas. Sin embargo, donde ha podido mostrarse al gran público es en el partido de UEFA Youth League contra el Arsenal. El navarro firmó un doblete en un encuentro donde, sorprendentemente, no estuvo demasiado atinado de cara a gol.

El primer tanto entró tras un barullo en el interior del área entre el remate del ariete y varios contactos del portero y un defensor rival. Mientras que el segundo fue el premio a su inagotable trabajo, presionando al portero. Brilló, sobre todo, por su repetición de esfuerzos en la presión, su inteligencia para atacar el espacio y su habilidad para la conducción con su pierna zurda.