Malos síntomas en el ataque del Athletic

Es evidente que extraer conclusiones después de sólo seis partidos (cinco de Liga y uno de Champions) no es un ejercicio razonable. Hay que dar tiempo al tiempo. Ahora bien, esto no significa que no sea lógico inquietarse ante algunas costuras en mal estado que se le están viendo al Athletic. En este comienzo de temporada estamos asistiendo a la reaparición de un serio problema que ya considerábamos desterrado o, al menos, encerrado en el desván: el de la falta de gol. Los rojiblancos sólo han sumado seis (y uno de ellos fue en propia puerta de un defensa rival). Se trata de una cifra pobre, la peor en esta tercera etapa de Valverde en el banquillo rojiblanco. El año pasado, tras seis partidos habían sumado ocho; en la campaña 2023-24, un total de once, y en la 2022-23, doce. Y otro dato más, otro martillazo en el mismo clavo: en los 458 encuentros que ha dirigido al Athletic, Txingurri nunca había sufrido tres derrotas consecutivas sin que su equipo viera puerta.

Todavía es pronto para que se enciendan las alarmas, como decíamos, pero lo cierto es que hay un síntoma que hace inevitable una cierta preocupación. Nos referimos al montón de pruebas que está haciendo Valverde en el frente de ataque. Y no ahora que el equipo no marca, sino desde el principio. A pesar de que los tres primeros partidos se saldaron con victorias y la producción goleadora fue muy buena –seis goles (3-2 al Sevilla, 1-0 al Rayo y 1-2 al Betis)–, el técnico de los leones no se dejó engañar por ese espejismo. Su equipo, pese a las victorias y los goles, no estaba jugando bien en ataque. Creaba pocas ocasiones y apenas remataba tres veces por partido entre los tres palos de la portería rival.

Detalle La explosión del Athletic hace dos años coincidió con el mejor Guruzeta, y no es casualidad

Las combinaciones se sucedieron con rapidez. Maroan, titular en el primer partido, sólo duró 45 minutos en el segundo ante el Rayo y ya no ha vuelto al once inicial. Aquel día le sustituyó Oihan Sancet, de forma que Berenguer, que ejercía de media punta, pasó a la banda derecha e Iñaki Williams se fue al centro. Berenguer ejerció de nueve más o menos falso ante el Betis, pero a la vuelta, tras el parón de Liga y ausente Nico Williams, Valverde probó con Guruzeta ante el Alavés. Como escribía Juan Carlos Latxaga en estas páginas, la actuación del donostiarra sólo sirvió «para confirmar que sigue donde estaba el año pasado: en el limbo». Guruzeta sólo duró 59 minutos en el campo y Maroan entró en su lugar y brindó una media hora preocupante de caídas y torpeza.

Estadística En sus 458 partidos con el Athletic Valverde nunca había encajado 3 derrotas seguidas sin marcar

El caso es que, en los dos últimos partidos, ante el Arsenal y el Valencia, aparte de ver a Robert Navarro en las bandas (un día en una y otro, en la otra), hemos presenciado el regreso de Iñaki Williams a la posición de delantero centro. Y esto, sencillamente, es un problema para el Athletic. Por supuesto, no decimos esto porque los rojiblancos hayan perdido esos dos encuentros y porque el capitán de los leones haya aportado muy poco en ambos –lleva toda la temporada en muy baja forma–, sino por el significado simbólico que tiene que él juegue como nueve.

Conclusiones

Si uno analiza la trayectoria de los rojiblancos en la últimas once temporadas, las mismas que ha completado Iñaki Williams, puede llegar a un par de conclusiones importantes respecto a este futbolista. Una de ellas es que, con sus 477 partidos disputados, su disponibilidad inigualable y su entrega absoluta, estamos hablando de una leyenda del club, indiscutible para todos sus entrenadores. La segunda conclusión también es interesante: el Athletic ha sido grande siempre que ha conseguido que en la plantilla haya un delantero centro de garantías, de manera que Iñaki Williams no tuviera que jugar en esa posición sino en la banda derecha.

6 goles repartidos entre Robert Navarro, Maroan, Paredes, Sancet, Nico Williams y Bartra, del Betis, en propia puerta

Hagamos un poco de historia. Y comencemos a hacerla con una pregunta. ¿Alguien duda de que la decadencia y marcha de Aritz Aduriz, un delantero centro histórico, fue una de las causas fundamentales de que el Athletic estuviera seis temporadas sin clasificarse para Europa, entre 2017 y 2023? A Iñaki Williams le tocó sustituirlo a partir de la campaña 2019-20, que curiosamente se inició con aquel golazo de chilena de Aduriz al Barcelona, el último que marcó en su carrera. El mayor de los Williams interpretó de forma desigual su labor de relevo, una papelón muy complicado en el que recibió ayudas esporádicas de Raúl García o Villalibre. En la campaña 2019-20 firmó diez goles; en la 2020-21, ocho; en la 2021-22, otros ocho; y en la 2022-23, ya con Valverde de regreso, once. Eran cifras normaluchas, propias del delantero centro de un equipo que se había incrustado en mitad de la tabla con una media de 43 goles en cada campeonato.

Temporada 2022-23 9 goles a favor, 2 en contra y 10 puntos Temporada 2023-24 9 goles a favor, 4 en contra y 10 puntos

Pues bien, el Athletic despegó hace dos temporadas. Fue un curso histórico en el que, aparte de ganar la Copa cuarenta años después y de clasificarse para Europa, hizo partidos memorables y enganchó a su afición de una manera bestial. La subida del nivel fue espectacular, como las mareas en Bretaña. El ataque rojiblanco se hizo temible y la cifra de goles se disparó hasta los 61. ¿Qué ocurrió? Fiarlo todo a una sola causa no tiene sentido, pero ¿alguien duda de la influencia decisiva que tuvo el hecho de que Valverde encontrara un delantero centro de garantías –un Guruzeta desatado que firmó la mejor temporada de su vida y marcó 16 goles– y que Iñaki Williams pudiese jugar en banda, donde firmó por cierto su segunda mejor cifra de goles (14) de su carrera?

Temporada 2024-25 6 goles a favor, 6 en contra y 7 puntos Temporada 2025-26 6 goles a favor, 6 en contra y 9 puntos

Nadie puede dudarlo. Como tampoco nadie dudará de que, si la pasada campaña los datos goleadores del equipo de Valverde bajaron –de 61 a 54 en la Liga–, el bajón de Guruzeta (8 goles) influyó mucho en ello. De ahí que exista ahora una cierta preocupación. Ver al mayor de los Williams de '9' siempre es un mal síntoma. Significa que el equipo no encuentra un delantero centro –Guruzeta y Maroan están los dos más que en entredicho– y que hay que empezar a improvisar y hacer experimentos, lo cual siempre es peligroso. Por mucho que el Athletic tenga en su plantilla futbolistas de mucha calidad en su frente de ataque la falta de un killer no deja de ser un déficit grave.