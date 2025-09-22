La acelerada puesta en escena de Laporte

Carlos Nieto Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:43 Comenta Compartir

Llegó tarde pero reapareció pronto. Ese podría ser el resumen del inicio de la segunda etapa de Aymeric Laporte en el Athletic. Después de un verano eterno con un fichaje que se materializó en la prórroga con el visto bueno de la FIFA, el redebut del central de Agen se precipitó. La expulsión de Vivián hizo que el plan específico de Ernesto Valverde con el defensa saltara por los aires. Conviene recordar que hasta Mestalla no había competido en los últimos cinco meses. El 30 de abril fue su última vez vestido de corto con la camiseta del Al-Nassr. Ahora, con algo más de una semana de entrenamientos, será de la partida mañana (19 horas) ante el Girona. A su lado, un Aitor Paredes que se hará centenario como rojiblanco.

Laporte se presentó en San Mamés hace nueve días tras la derrota en el derbi ante el Alavés. No entró en la convocatoria, como tampoco lo hizo después frente al Arsenal al no estar todavía inscrito en la Champions, un asunto que Ibaigane espera cerrar de cara a la segunda jornada, en la que el Athletic visitará al Borussia Dortmund el miércoles de la próxima semana. Por tanto, se unió por primera vez a una expedición rojiblanca en el viaje a Valencia, salida en la que no estaba programado su estreno sobre el césped. Pese a la carga de partidos, se confiaba en que tanto Vivián como Paredes aguantasen el tipo y, ya quizás ante el Girona, pensar en rotaciones en el eje de la zaga.

«Queremos ir rápido, pero sin precipitarnos», lanzó Txingurri sobre el internacional español en la previa del duelo contra el conjunto vitoriano en la primera comparecencia del técnico una vez confirmado el fichaje de Laporte. Anunciaba así una estrategia para tener en condiciones a un futbolista diferencial, llamado a elevar el nivel en una zaga cogida con alfileres tras la sanción por dopaje de Yeray y la grave lesión de Egiluz. «No queremos que pase mucho tiempo, pero tampoco que tenga problemas al incorporarse», añadió Valverde, que calculaba unas dos semanas para que el francés estuviese listo. Todo cambió tras la roja que vio Vivián después de cometer falta sobre Santamaria cuando era el último hombre, jugada que se revisó en el VAR y que acabó con el central alavés muy enfadado, ira que recogió las cámaras de 'Movistar'.

El Athletic espera que la sanción del 'Teniente' se quede en el protocolario partido y que el CTA no eleve la pena por catalogar la decisión de Ortiz Arias como «una vergüenza». Sin Vivián ante el colista Girona lo lógico es que Laporte sea de la partida en el partido que se celebrará en La Catedral. Sin embargo, al campeón de Europa se le vio algo falto de ritmo y existe la duda sobre si está listo para jugar noventa minutos. «Tenía pensado que entrara, pero no con estas apreturas», aseguró el de Viandar de la Vera. En la recámara para medirse al Girona está la opción del canterano Jon de Luis o, menos descabellada, emplear a Yuri, Lekue o Vesga en el eje de la zaga.

Seis dianas

Quien sí que estará será Paredes. El de Arrigorriaga celebrará ante la escuadra catalana su centenario con el Athletic. A sus 25 años, y en su cuarta temporada en el primer equipo, el zaguero llega a las tres cifras de participaciones, todas ellas bajo la batuta de Valverde. Con su llegada en 2022 tras la victoria en las urnas de Jon Uriarte confió en el joven vizcaíno, formado en Lezama desde edad de alevines, allá por 2010 tras destacar en el Etorkizun de su localidad natal. Procedente del filial y de la Primera Federación, comenzó a la sombra de Iñigo Martínez, Yeray y Vivián, pero terminó aquel curso en el once. Disfrutó de 900 minutos repartidos en 17 encuentros.

Su siguiente curso fue el de su consagración en la élite. La marcha de Iñigo y los constantes problemas físicos de Yeray le catapultaron a la titularidad y Paredes respondió con nota. Formó con Vivián una de las parejas más sólidas del campeonato y juntos llevaron al Athletic al título de Copa y al regreso a Europa. Amplió su nómina de compromisos hasta los cuarenta (más de 3.300 minutos) y hasta celebró su primer gol en la victoria en el Pizjuán. Además, en noviembre de 2024 el seleccionador Luis de la Fuente le hizo debutar con La Roja. Fue titular en el triunfo a Suiza en un partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones.

La pasada campaña tuvo más competencia con las figuras del propio Yeray y de Unai Nuñez, pero se mantuvo como la principal baza junto a Vivián. Su concurso disminuyó hasta los 2.900 minutos y 36 partidos, pero elevó su faceta goleadora al celebrar cuatro dianas. Suyo fue el tanto que canjeó un meritorio empate en el regreso europeo del Athletic en el Olímpico de Roma y también vio puerta en Liga ante Las Palmas, Villarreal y Betis, víctima también este curso de la superioridad aérea de Paredes. Es el único jugador de campo que ha disputado los seis partidos al completo, además del intocable Unai Simón. La llegada de Laporte supone su mayor competencia desde que juega en la élite, pero en una temporada repleta de partidos y con solo tres centrales en nómina se espera que siga siendo una referencia.