Estas son las lesiones de Paredes y Egiluz que dejan tocada la defensa del Athletic

Dos partes médicos de una tacada. El Athletic ha comunicado este jueves las lesiones de dos de sus centrales, Aitor Paredes y Unai Egiluz, lastimados en los últimos amistosos en Eindhoven (sábado) y Camargo (este miércoles), respectivamente. El de Arrigorriaga sufre una «sobrecarga en el recto femoral de su pierna izquierda», mientras que al de Durango se le ha diagnosticado una «entorsis en su rodilla derecha». Como siempre, no se indica el tiempo de baja con la coletilla «quedan pendientes de evolución».

«Ha tenido un pequeño problema en la rodilla. Vamos a esperar a mañana (por hoy jueves) a ver si no es nada. Parece que al final del partido estaba mejor», lanzó Ernesto Valverde sobre el central recién llegado del Mirandés, donde estuvo cedido. Si con Paredes no se tomará ningún riesgo aunque su baja no se alargará, el esguince de Egiluz preocupa algo más por su incertidumbre, ya que puede ser desde un fuerte golpe hasta algo más serio relacionado con los ligamentos.

Ambas lesiones dejan tocada la defensa rojiblanca, con solo Vivián como central puro sano toda vez que Yeray está apartado de la disciplina del equipo por su caso de dopaje, situación que está en manos de la UEFA y que se puede alargar durante varios meses. En paralelo, Ibaigane pisa el acelerador por Aymeric Laporte, que saldrá del Al Nassr. Lo confirmó este miércoles el entrenador del club saudí, Jorge Jesús. En cualquier caso, a cuatro días del doble enfrentamiento ante el Liverpool Txingurri tiene otro quebradero de cabeza.

Varios comodines

Además de Vivián, volverá a competir Jon de Luis, central del filial que debutó ante el Racing en el reciente amistoso de La Maruca. A partir de ahí, todo volverán a ser comodines. Lekue se empleó en el eje de la zaga ante el conjunto santanderino, así como Beñat Prados en la recta final. Además, Vesga se ha desempeñado en una posición en la que también lo ha hecho Yuri, aunque si Valverde apuesta por confeccionar un once tipo en uno de los dos duelos de Anfield el lateral de Zarautz apunta a su puesto natural en el costado izquierdo. Después, el sábado 9, el Athletic visitará al Arsenal en otro choque de altura. La Liga empieza el domingo 17 con la visita del Sevilla a San Mamés.