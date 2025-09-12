El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mireya López

Laporte llega a Lezama para entrenarse junto a sus compañeros

El flamante fichaje del Athletic no ha tardado ni 24 horas en ponerse a las órdenes de Ernesto Valverde

A. Mateos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:22

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 31 años) será la principal novedad en el entrenamiento del Athletic de este viernes, el último antes de recibir al Alavés mañana en San Mamés a las 18.30 horas. Entre los convocados seguro que no estará el nuevo fichaje rojiblanco, que aún debe esperar a la llegada del Certificado de Transferencia Internacional (CTI). Este documento es imprescindible para formalizar una inscripción que ya no peligra tras la resolución emitida ayer por la FIFA y en la que se da la razón a la entidad rojiblanca señalando al Al Nassr como el máximo responsable de que el fichaje se formalizase fuera de plazo.

El central ha llegado pasadas las 10 de la mañana a Lezama en su propio coche y todo apunta a que saltará al terreno de juego para realizar su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. La sesión está prevista para las once. Será el primer día de Laporte como rojiblanco después de siete años en el extranjero, donde se ha proclamado campeón de Europa con el Manchester City.

Aún quedará tiempo para ver a Laporte en su debut oficial. Lleva sin jugar desde abril, tras ser apartado de manera unilateral por el Al Nassr saudí, y debe coger la forma. Pero este escenario supone un enorme alivio para Ernesto Valverde. El entrenador tenía claro que para un curso de tanta exigencia como el actual -con cuatro competiciones, entre ellas la Champions-, Laporte era el central que elevaba el nivel competitivo del eje de la defensa rojiblanca. Con Yeray sancionado por dopaje y Egiluz de baja lo que resta de campaña, el técnico vuelve a contar con tres centrales de primera plantilla, Vivián, Paredes y el francés.

