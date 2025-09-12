Laporte no entra en la lista para el Alavés

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tampoco estarán Nico y Prados, lesionados

Aitor Echevarría

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:27

El Athletic afronta este sábado, 13 de septiembre, a partir de las 18:30 horas en San Mamés, el derbi frente al Alaves, con novedades en su convocatoria. Ernesto Valverde ha citado a 22 futbolistas, aunque entre ellos no figura Aymeric Laporte. El técnico rojiblanco reconoció en rueda de prensa que el central necesita más rodaje antes de entrar en competición.

Tampoco estarán Nico Williams y Beñat Prados, ambos lesionados, lo que limita las opciones en ataque y en la medular. Otra baja será la de Álex Padilla, tras ser expulsado en el último partido ante el Betis en La Cartuja. Aun así, Valverde contará con piezas importantes como Galarreta, Jaureguizar, Oihan Sancet y Alex Berenguer, este último para suplir la baja de Nico y tratar de sumar una nueva victoria en casa.

Convocatoria del Athletic Club:

Unai Simón, Santos, Gorosabel, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Maroan, Nico Serrano, Robert Navarro, Izeta, Rego y De Luis.

