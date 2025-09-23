El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jauregizar celebra el tanto que permitió salvar un punto ante el Girona. Ignacio Pérez

Jauregizar, el único brote verde

El bermeotarra sostuvo al equipo en una primera parte para olvidar y marcó el tanto de la igualada tras la reanudación

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:45

Dentro de un juego colectivo bastante ramplón y deslavazado, que terminó enfadando a Ernesto Valverde en su tercer partido en la grada por sanción -dos ... derrotas y un empate desde que fue expulsado en La Cartuja- como reconoció tras el choque Mikel Jaureguizar, el único brote verde del partido fue precisamente el centrocampista de Bermeo. Su pundonor y buen hacer en la medular sostuvieron al equipo durante muchas fase de la contienda. Además, el metrónomo rojiblanco completó su gran actuación con un golazo desde el borde del área en el arranque del segundo periodo que a la postre permitió al equipo salvar un punto ante un Girona que llegaba a San Mamés como colista y plagado de bajas.

