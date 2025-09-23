Jauregizar, el único brote verde

Dentro de un juego colectivo bastante ramplón y deslavazado, que terminó enfadando a Ernesto Valverde en su tercer partido en la grada por sanción -dos ... derrotas y un empate desde que fue expulsado en La Cartuja- como reconoció tras el choque Mikel Jaureguizar, el único brote verde del partido fue precisamente el centrocampista de Bermeo. Su pundonor y buen hacer en la medular sostuvieron al equipo durante muchas fase de la contienda. Además, el metrónomo rojiblanco completó su gran actuación con un golazo desde el borde del área en el arranque del segundo periodo que a la postre permitió al equipo salvar un punto ante un Girona que llegaba a San Mamés como colista y plagado de bajas.

No es la primera vez que Jauregizar se lleva los elogios en este arranque de curso en el que el Athletic ha ido de más a menos. Los leones comenzaron con tres victorias ligueras, dos de ellas en La Catedral ante Sevilla y Rayo y una a domicilio ante el Betis, pero el suflé empieza a bajar. Los rojiblancos muestran una preocupante falta de gol que el bermeotarra consiguió romper ante el cuadro catalán, aunque sin el premio de los tres puntos. Recuperó en tres cuartos de campo un balón que trataba de sacar desde atrás Byan Gil y sin pensárselo dos veces lanzó un zapatazo ante el que nada pudo hacer Gazzaniga pese a su estirada.

3 goles logró la pasada#campaña, uno en la vuelta de la semifinal de la Europa League en Old Trafford

«Nos sabe a poco. La primera parte no ha sido buena. No ha podido ser», aseguró un resignado Jauregizar tras el pitido final del colegiado. La pasada campaña marcó tres tantos, uno de ellos en Old Trafford en la vuelta de las semifinales de la Europa League ante el United que hizo soñar con la remontada y dos en Liga ante el Sevilla y Valladolid. El disparo a puerta es una de los aspectos de su juego en los que más ha incidido el cuerpo técnico.

El bermeotarra es uno de los jugadores que mayor progresión e impacto ha tenido el último año y medio. Su capacidad para interpretar el juego, unida a su agresividad sin balón, convencieron a Valverde desde el primer momento y a día de hoy es un fijo en los esquemas del técnico. Se podría decir aquello de Jauregizar y diez más. Habitualmente su pareja de baile en el doble pivote es Iñigo Ruiz de Galarreta, con el que complementa a la perfección, o Beñat Prados, operado ayer mismo. Ante el Girona, el de Viandar de la Vera decidió situar de salidad como guardaespaldas del bermeotarra a Mikel Vesga. El experimentó no funcionó.

Más fluidez

«En la primera parte solo dábamos vueltas con el balón», reconoció el MVP del encuentro cuestionado sobre los problemas para generar peligro. Sin profundidad por las bandas, mal posicionados sobre el verde y sin la presión que caracteriza al equipo de Txingurri, el Girona no tenía problemas para sacar el balón controlado y llegaba con mucho peligro a las inmediaciones de Unai Simón, sobre todo por la banda derecha.

7 titularidades suma en lo que va de curso

La entrada de Galarreta a la vuelta de vestuarios cambio ligeramente el panorama en el centro del campo. Jauregizar se soltó y hubo mayor fluidez. En el descanso «Iñaki (Williams) me dijo que lo intentara, que disparara a puerta», explicó. Y el mediocentro hizo caso a los consejos del capitán. A la primera que tuvo no se lo pensó. Primer remate del Athletic entre los tres palos y gol.

«Es un honor marcar delante de la familia y de nuestra afición. Llevábamos tres partidos sin ganar -Alavés, Arsenal y Valencia- y, aunque el resultado es agridulce porque queríamos los tres puntos, debe servir para tirar hacia arriba», apuntó pensando en los próximos compromisos ante Villarreal el sábado en el estadio de La Cerámica, el Dortmund en Alemania y Mallorca en casa antes del parón de seleccciones.