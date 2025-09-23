El 1x1 del Athletic-Girona. Jauregizar, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el 'MVP'?
Martes, 23 de septiembre 2025, 21:25
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Salvo en el misil de Ounahi que se estrelló en el larguero antes de besar la red, el guardameta de Murgia no estuvo demasiado exigido. Rápido y atento a las salidas, achicó muy bien a Vanat en un mano a mano poco antes del gol rival. En la segunda parte, inédito. Venía de ser el mejor ante el Valencia por sus paradas y demostró la misma agilidad.
Gorosabel
Defensa
Valoración del redactor
En su peor actuación como rojiblanco, el de Arrasate disputó una primera parte para el olvido antes de que Valverde le señalara al retirarle al descanso en favor de Areso. No salió en la foto del gol porque, sencillamente, no estaba en su lugar. Bryan Gil y Ounahi le buscaron las cosquillas en todo momento. Tuvo faltas de entendimiento con Paredes.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Cara y cruz para el de Arrigorriaga. Comenzó horrible el partido, sin entenderse con sus compañeros de zaga y permitiendo acceder una y otra vez a los atacantes de Míchel. Mejoró tras el descanso, como todo el equipo, e incluso tuvo la oportunidad de ser el héroe, pero Gazzaniga detuvo con reflejos su gran remate de cabeza. Impreciso con el balón.
Adama
Defensa
Valoración del redactor
Otro de los que no regresó al césped tras el paso por vestuarios fue el de Dakar. Le sustituyó Yuri. En su caso no sufrió las constantes embestidas de los atacantes rivales, pero tampoco mejoró en labores ofensivas. Cuando se animó a subir decidió siempre mal a excepción de un buen envío al corazón del área que acabó en una gran ocasión de Sancet.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Como se esperaba, el de Agen fue el relevo natural del sancionado Vivián pese a su falta de ritmo. Está inmerso en su pretemporada particular y todavía se le nota en las piernas. Aún así, correcta vuelta a casa de un jugador llamado a ser importante esta temporada. Se animó a subir a rematar una y otra vez, pero no tuvo fortuna.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
El vitoriano fue de nuevo titular para dar descanso a Galarreta y volvió a sufrir una barbaridad. Sin ritmo, sin temple, fue víctima de la desconexión grupal de los rojiblancos en los primeros 45 minutos. Txingurri le retiró antes de la reanudación para dar entrada al propio 'Galaxy'. No sorprendería ver de inicio pronto al canterano Rego ante tanto partido.
Jauregizar
Centrocampista
Mejor del partido
Valoración del redactor
Nueva exhibición del todocampista bermeano, el líder espiritual del equipo pese a su juventud. De nuevo como titular, mejoró su discreta versión de Valencia y se echó el equipo a la espalda. Encontró premio a su insistencia al hacer el empate. Estuvo atento para interceptar el pase de Bryan Gil, se orientó el balón y la puso imposible para Gazzaniga.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
El talento de Pamplona fue el futbolista más inspirado del ataque rojiblanco, pero le costó un mundo tratar de demostrar su calidad ante la poblada defensa del Girona. No paró de recibir balones, pero le faltó nitidez a la hora de decidir. Tuvo dos buenas oportunidades, ambas de volea, que mandó a las nubes. En la recta final dejó su sitio a Robert Navarro.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Sigue el extremo bilbaíno en una versión muy alejada de lo que se espera de él. El capitán inició el partido en la banda derecha, pero tras el descanso, en busca de la remontada, se colocó como delantero centro al lado de Guruzeta. No se le vio cómodo y sí impreciso. Mal en la entrega, apenas se puede destacar una cesión de cabeza dirigida a Sancet.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
El delantero donostiarra no completaba los noventa minutos desde el 15 de mayo. Es decir, que convenció a Valverde. No gozó de ninguna oportunidad clara, a excepción de un remate de cabeza en posición forzada. En lo positivo, logró conectar bien con sus compañeros y fijar a los defensas rivales. Brotes verdes, en definitiva, en la carrera por la titularidad.
Serrano
Delantero
Valoración del redactor
El joven extremo pamplonés tuvo su primera gran oportunidad del año y no le salió ni una. El cedido rojiblanco Hugo Rincón le negó una y otra vez cualquier opción de regate y solo le quedaba el recurso de intentar algún centro a la desesperada. Otro miembro del cuádruple cambio del de Viandar de la Vera al descanso, dejó su lugar a Berenguer.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Su primera intervención acabó en un saque de esquina que encendió a la grada. Su espíritu competitivo contagia al resto, aunque las piernas ya no sean las mismas de antes.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
Valverde le entregó toda la banda pero el de Cascante no tuvo la claridad y el criterio necesario para hacer daño. No termina de adaptarse bien a su nuevo club.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Gran papel del mediocentro eibarrés, al que el Athletic necesita como el comer para que el juego fluya. Sirvió buenos centros y fue uno de los impulsores del empate.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
Definió horrible el de Barañain un mano a mano clarísimo ante Gazzaniga. Debió chutar con su pierna buena, la derecha, pero con la zurda la mandó al muñeco.
Baja
Ansioso
Areso
Lo tenía todo a su favor, un carril entero para él y unos jugadores del Girona cansados, pero no hubo manera de crear peligro. Le puede la ansiedad al lateral derecho exosasunista.
Sube
En camino
Galarreta
Buena versión de 'Galaxy' tras un discreto inicio de temporada, castigado por sus problemas físicos. Si los olvida será uno de los puntales de este Athletic. Dio otro aire a los suyos.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón45
Jauregizar44
Aitor Paredes40
Alejandro Berenguer39
Yuri Berchiche37
Daniel Vivian34
Oihan Sancet34
Iñaki Williams31
Jesús Areso30
Iñigo Ruiz de Galarreta28
Robert Navarro28
Mikel Vesga23
Maroan Sannadi22
Nico Williams22
Gorka Guruzeta19
Unai Gómez15
Gorosabel14
Adama11
Alejandro Rego10
Beñat Prados10
Laporte10
Nico Serrano9
Urko Izeta2
Canales-
Eguiluz-
Iñigo Lekue-
Mikel Santos-
Padilla-
