Iñaki abre las puertas de la felicidad

Sus números reflejaban un gol en Liga en 2025, el séptimo que marcó el Athletic en la goleada al Valladolid. Así que Iñaki Williams celebró ... con rabia el tanto que abría muy pronto el marcador frente a la UD Las Palmas. Lo que entonces no sabía el mayor de los hermanos es que ese tanto iba a ser el que prácticamente certificara la presencia del Athletic en la próxima edición de la Champions. Con 8 puntos de ventaja sobre el Villarreal –que tiene un partido menos– a falta de cinco jornadas, el gol de Iñaki Williams se convirtió en un tesoro de tres puntos para el equipo rojiblanco, que sufrió mucho más de lo esperado para aguantar su ventaja sobre el equipo canario.

7 encuentros oficiales ha disputado esta temporada Peio Canales con el primer equipo. Reemplazó a Sancet y suma 120 minutos de juego en la Liga.

No está siendo la mejor temporada de Iñaki Williams a nivel goleador en lo que a la Liga se refiere. Después de dos temporadas con dobles cifras –10 y 12 goles– en la actual el mayor de los hermanos andaba con muchos problemas para ver portería. De hecho, desde que marcó el 8 de diciembre frente al Villarreal, sólo había vuelto a ver portería en esa histórica goleada frente al Valladolid. Es decir, un gol en más de cinco meses hasta que ante Las Palmas abrió el marcador. Al menos ha logrado dejar atrás su peor marca desde la temporada 2015-16, ya está en la media docena de tantos de los cursos 2019-20 y 2020-21 y el reto será situarse en los 8 tantos en Liga de la 2021-22.

Esta vez tuvo otra clara ocasión para salir de San Mamés con un doblete, pero su remate se estrelló contra el guardameta rival y además le sirvió para llevarse la reprimenda de su hermano Nico, que le cuestionaba no haberle pasado cuando estaba solo. «De verdad que no le he visto. Tiene toda la razón, culpa mía», asumió Iñaki al valorar lo sucedido ante las cámaras de 'Dazn'. Más allá de ese error, el delantero rojiblanco valoró el triunfo como «vital, porque nos asegura la presencia en competiciones europeas de nuevo la temporada que viene. Pero somos ambiciosos, queremos pelear por la cuarta plaza y esta victoria era fundamental», declaró Iñaki, que agradeció el envío de «Galaxy» en su gol. «Le puedo exigir esos pases por la calidad que tiene», agradeció.

Una portería firme Simón mantiene la ventaja con sus paradas

Si el Athletic está donde está esta temporada es en buena parte por su gran rendimiento defensivo. Un trabajo coral donde todos aportan y donde apenas se notan las rotaciones para que el equipo rojiblanco sea el menos goleado del campeonato, con 26 tantos encajados en 33 encuentros. Frente a la UD Las Palmas apareció el guardameta titular de la selección, un Unai Simón que se hizo grande en los enfrentamientos que tuvo frente a McBurnie en la primera parte y ante Mata en la recta final de la segunda, cuando los canarios apretaban en busca de un empate que no llegó.

6 goles suma Iñaki Williams esta temporada en Liga, cuando el pasado campeonato anotó 12 y el anterior, 10

Después de perderse la primera parte de la temporada por una lesión y de ser suplente en la Europa League, Unai Simón está llegando al final de la campaña en un buen momento, como ya demostró también el pasado fin de semana en el Bernabéu.

Veteranía y experiencia De Marcos y Yuri, dos pilares en defensa y ataque

Son los dos veteranos de la plantilla y a su vez, dos de los futbolistas que más minutos acumulan esta temporada. Óscar de Marcos y Yuri Berchiche ocupan los laterales del Athletic siempre que están en condiciones. El zurdo de Zarautz regresó al equipo tras superar sus problemas físicos. Ambos aportan su experiencia para cerrar los laterales, pero además, pese a los muchos kilómetros que ambos acumulan en su trayectoria futbolística, son un apoyo fundamental en ataque.

26 goles en 33 encuentros ha encajado el Athletic, lo que le reafirma como el equipo menos goleado del campeonato a falta de 5 jornadas

Frente a los canarios, De Marcos fue el jugador que dio un paso al frente al inicio de la segunda parte, tras un primer periodo que dejó mucho que desear pese a la victoria rojiblanca. Y el lateral de Laguardia puso dos regalos en forma de centro que no acabaron en gol por muy poco, en especial el remate de Berenguer al larguero. Yuri, por su parte, dio un susto en los primeros minutos pero se recuperó sin problemas para completar otro encuentro muy sólido. Se ha ganado esta temporada la renovación y el curso que viene será el veterano de la plantilla.

La brújula en el centro del campo Galarreta aporta soluciones para sus delanteros

No está siendo una campaña a la altura del curso pasado, pero Ruiz de Galarreta es un jugador con un gran talento que siempre saca su talento a pasear. Sucedió para desatascar muy pronto el encuentro con una asistencia que resultó decisiva. Como decía Iñaki Williams, al centrocampista de Eibar se le pueden demandar ese tipo de pases y ante Las Palmas fue capaz de leer a la perfección el desmarque que le dibujó su compañero para ponerle en ventaja dentro del área.

Mala racha Guruzeta necesita confianza para volver a marcar

Su rendimiento es el más alejado respecto al curso anterior dentro de la plantilla rojiblanca. El pasado año Gorka Guruzeta fue un referente y en esta las cosas no salen. Tuvo el gol en un rechace, pero el balón se le fue muy alto. Necesita recuperar la confianza