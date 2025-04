La bronca de Nico Williams a su hermano Iñaki por no pasarle la pelota: «Es culpa mía, le tengo que ver»

Nuevo pique entre los Wlliams al acabar el partido. Como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, el motivo es que uno de ellos no ha ... visto al otro para colocarle una pelota en el campo en pleno ataque. Los compañeros, como hizo Yuri Berchiche, incluso tuvieron que mediar entre los dos jugadores.

Todo vino tras una jugada que ocurrió en el tiempo de descuento. El Athletic ganaba 1-0 y Las Palmas apretaba en busca del empate. En el minuto 93 los de Valverde tuvieron un último contragolpe. Iñaki recortó hacia dentro y disparó. Su hermano se lo echó en cara de inmediato. «¿Qué?», respondió Iñaki mientras miraba a Nico, tal y como captaron las cámaras.

Al poco llegó el final y Nico mantuvo los reproches a su hermano. «No le he visto. La verdad es que no le he visto. Si le veo, ya sabe que se la doy», se excusó Iñaki, autor del único gol de la tarde y elegido MVP del partido.

«Es verdad que le tengo que ver. Es culpa mía. Era para cerrar el partido. La próxima vez le tengo que ver y que la meta», dijo Iñaki Williams. El atacante elogió a Ruiz de Galarreta por la asistencia en el gol. «Sé que a 'Galaxy' le puedo exigir ese tipo de pases porque tiene calidad. Yo se la doy y me demarcó. He podido tener templanza para colocarla y marcar», se felicitó.