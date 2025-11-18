¿Por qué los hinchas del Athletic no podrán entrar al Camp Nou pero los del Eintracht sí?

El Barcelona no facilitará entradas al Athletic para el partido de reinauguración del Spotify Camp Nou. El club azulgrana ha alegado motivos de seguridad ... y la imposibilidad de tener lista la zona destinada a la afición visitante, que exige estar perimetrada y contar con accesos y baños individuales en los que no haya ningún contacto con los hinchas locales.

El Barça, que este lunes comunicó al Athletic que no le daba entradas, ha anunciado hoy que hará todo lo posible para que las tengan los hinchas del Eintracht de Frankfurt, con el que juega el 9 de diciembre la Champions.

¿Por qué unos sí y otros no? La diferencia se explica en la disparidad de criterios entre LaLiga y la UEFA. La primera no obliga a facilitar localidades a los hinchas visitantes. Sólo exige medidas de seguridad para evitar enfrentamientos entre hinchadas. En cambio, la organización europea impone como requisito indispensable reservar, con las mismas normas de protección, un 5% del aforo de cada estadio para los aficionados que lleguen de fuera. Por tanto, con un aforo para 45.401 personas , los germanos contarán con un total de 2.270 entradas.

«No hemos podido aislar»

Joan Laporta ha explicado hoy por qué hay distinto trato a los aficionados del Athletic y a los del Eintracht. «Para este partido (ante los rojiblancos) no habrá cupo de entradas para el equipo contrario porque aún no hemos podido aislar la zona donde estará la afición rival. No es obligatorio para LaLiga, pero sí para la UEFA», afirmó a la emisora RAC-1.

El máximo dirigente del Barcelona ha explicado que su objetivo es que el próximo duelo de Champions como local se dispute en el Camp Nou. «Trabajamos para que la UEFA nos lo confirme y se pueda jugar el partido contra el Eintracht de Frankfurt. Soy optimista», indicó.

El primer gran choque en el remodelado Spotify Camp Nou llega así con una decepción para los hinchas rojiblancos. Cerca de 600 aficionados se habían inscritos para el habitual sorteo de localidades y estaban dispuestos por tanto a viajar a la capital catalana.

El Athletic aplicó el mismo criterio que ahora el Barcelona cuando inauguró en 2013 el nuevo San Mamés sin que las gradas del Fondo Sur estuvieran construidas. Ibaigane, con Josu Urrutia al frente, envió a los clubes visitantes una comunicación en la que se excusaba por no facilitarles entradas.