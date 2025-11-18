El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La caída de X, antes Twitter, en España deja sin servicio a miles de usuarios
Vista general de los jugadores del FC Barcelona durante el entrenamiento tras la reapertura del Spotify Camp Nou este pasado 7 de noviembre., Efe

¿Por qué los hinchas del Athletic no podrán entrar al Camp Nou pero los del Eintracht sí?

Las normas de LaLiga no obligan a reservar entradas para los aficionados visitantes, pero la UEFA impone que se les destinen un 5%

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

El Barcelona no facilitará entradas al Athletic para el partido de reinauguración del Spotify Camp Nou. El club azulgrana ha alegado motivos de seguridad ... y la imposibilidad de tener lista la zona destinada a la afición visitante, que exige estar perimetrada y contar con accesos y baños individuales en los que no haya ningún contacto con los hinchas locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  3. 3

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  4. 4

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  5. 5 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  6. 6 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  7. 7 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  8. 8

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  9. 9 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»
  10. 10

    Fallece el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Por qué los hinchas del Athletic no podrán entrar al Camp Nou pero los del Eintracht sí?

¿Por qué los hinchas del Athletic no podrán entrar al Camp Nou pero los del Eintracht sí?