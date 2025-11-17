El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lamine Yamal en el entrenamiento de la pasada semana en el Camp Nou. Efe

Sin estadio a cinco días del Barça-Athletic: 500 hinchas rojiblancos no saben si podrán viajar

Ibaigane confía en que los catalanes indiquen hoy dónde se juega y saber de paso cuantas localidades tendrá para sus seguidores

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:09

A apenas cinco días del Barcelona-Athletic del próximo sábado (16.15 horas), este clásico sigue sin tener un estadio asignado. ¿El Olímpico Lluis Compayns ... de Montjuic o el Camp Nou? En principio hoy se debería conocer, pero también se dijo que la resolución sería el jueves pasado. A mediodía de hoy el Athletic no tiene noticias de cuál será el escenario. Y hay cerca de 500 aficionados rojiblancos a los que la incertidumbre les impide conocer si tendrán entrada y, por tanto, si podrán viajar.

