Sin estadio a cinco días del Barça-Athletic: 500 hinchas rojiblancos no saben si podrán viajar

A apenas cinco días del Barcelona-Athletic del próximo sábado (16.15 horas), este clásico sigue sin tener un estadio asignado. ¿El Olímpico Lluis Compayns ... de Montjuic o el Camp Nou? En principio hoy se debería conocer, pero también se dijo que la resolución sería el jueves pasado. A mediodía de hoy el Athletic no tiene noticias de cuál será el escenario. Y hay cerca de 500 aficionados rojiblancos a los que la incertidumbre les impide conocer si tendrán entrada y, por tanto, si podrán viajar.

El Barcelona todavía no ha recibido la autorización del Ayuntamiento de Barcelona para la licencia 1B, requisito indispensable para que el Spotify Camp Nou pueda aumentar su aforo de 27.000 a 45.000 espectadores y acoger el partido ante el Athletic. La documentación ya está en manos del consistorio, pero el visto bueno aún no ha sido firmado.

Desde el Barcelona deslizan estar a la espera este mismo lunes de la aprobación municipal. Es el día límite. Si la luz verde no llega hoy, el club catalán da por hecho que el primer partido en el renovado Spotify Camp Nou será el del 29 de noviembre contra el Alavés, coincidiendo con el 126º aniversario de la entidad.

El club catalán confía en regresar a su estadio ante el Athletic. De hecho, hay colocadas señales de tráfico en las que se prohíbe aparcar en las inmediaciones del Camp Nou el próximo sábado por «acto deportivo, fútbol».

La incertidumbre sobre el escenario afecta a la hinchada del Athletic. El club rojiblanco ya ha cerrado el plazo para inscribirse en el sorteo de las entradas y, de hecho, ya ha realizado la rifa. Hay 468 aficionados rojiblancos que quieren ir.

Pero el Barça no ha comunicado dónde se juega y, por tanto, cuántas localidades dará al Athletic. Todo el proceso se encuentra totalmente paralizado a la espera del cupo definitivo que debe confirmar el club azulgrana. Sin este dato, no es posible saber quiénes han sido agraciados.