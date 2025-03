¿Entrenará Valverde a los 73 años como Ranieri?: «No me veo»

Claudio Ranieri abandonó a sus 73 años la jubilación que empezó a disfrutar tras dirigir la pasada campaña al Cagliari. El veterano entrenador dijo que ... sólo la Roma (el equipo de sus amores) y la selección italiana le podrían sacar de su retiro. El primer club le llamó en noviembre y ahora es el entrenador más veterano de la Liga Europa.

Ernesto Valverde también tiene una extensa carrera a sus espaldas con 61 años recién cumplidos. Jon Uriarte ya ha anunciado que le quiere renovar. Eso sí, el entrenador rojiblanco ha advertido en el Olímpico de Roma que se retirará de los banquillos antes que su rival. «No me veo», ha zanjado cuando se le ha preguntado si se ve a los 73 años al frente de un equipo. «No me veo, pero le valoro muchísimo porque además trabaja con mucha energía. Ranieri ha sido y es una referencia para todo entrenador. Le aprecio desde el punto de vista personal y profesional», ha sobre la figura del técnico italiano.

Valverde se enfrentó en septiembre a la Roma de Iván Juric y ahora lo hace a la de Ranieri, cuya mejoría elogió. «Cuando vinimos la primera vez acababan de cambiar al entrenador. Cuando cambias siempre hay cosas diferentes. En este caso llegamos en otro momento, con Ranieri que lleva ya muchas jornadas con el equipo. Veo un equipo asentado, consiguiendo buenos resultados. En una buena dinámica de juego y resultados. Es un rival muy peligroso. Ya lo era antes y ahora con Ranieri, un poco más. Será una eliminatoria complicada», ha reflexionado el entrenador rojiblanco.

El Athletic llega a Roma con tres jugadores apercibidos de sanción, Vivian, Berchiche y De Marcos. Valverde ha asegurado que no reservará por esta causa. «La Roma también tiene apercibidos. Nadie está pensando en guardar nada. Si tienen que jugar jugarán, no estoy especulando con eso», advirtió. El entrenador rojiblanco no se deja impresionar por la excelente racha de la Roma con 27 de los últimos 33 puntos posibles en la Serie A. «Ellos están en buen momento, pero nosotros también. Tienen jugadores con calidad. Lo que nos diferencia es que en los últimos seis años han estado en Europa, han jugado cuatro semifinales, han estado en finales y han ganado un título, el de la Conference League», ha indicado.

Por tanto, no se asigna la condición de aspirante a pasar a cuartos. «No creo que nos podamos considerar favoritos. Hemos hecho una buena fase y hemos sido segundos, pero somos respetuosos con el rival y valoramos lo que ha hecho. Viene de estar en lo alto en Europa en los últimos años. Eso lo tenemos que valorar, evidentemente. En la ida, salvo que un equipo de los dos tenga un día muy malo y el otro sea muy superior, no se decidirá. Nadie piensa y menos nosotros, que esto en la ida se pueda resolver. En ningún caso».