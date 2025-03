Berenguer: «Estoy en mi mejor momento. He madurado y se nota en el campo» «Es consecuencia del trabajo de muchos años y de mi buena genética», dice el atacante del Athletic

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Roma Miércoles, 5 de marzo 2025, 18:37 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

Álex Berenguer lleva cinco goles y nueve asistencias esta campaña. Las previsiones iniciales no lo colocaban como titular y para muchos no era ni siquiera ... el primer suplente. Pero a estas horas es el quinto jugador en minutos con 2.215 en total. El atacante del Athletic está feliz. «Estoy en mi mejor momento», ha reconocido en la sala de prensa del Olímpico de Roma, donde este jueves los rojiblancos afrontan la ida de los octavos de la Europa League. A sus 29 años, el navarro cree que su excelente campaña se explica porque «he madurado como persona y como futbolista y eso se nota en el campo». Ha añadido que «además estoy disfrutando y que me divierto jugando con mis compañeros y eso se nota en el campo».

La clave, ha indicado, es «el día a día». «Llevo muchos años de profesional y sé que es un trabajo de toda una carrera con la alimentación, cuidándote, haciendo bien la recuperación. La genética hace bastante también. Creo que tengo una buena genética. A estos niveles, tienes que estar bien porque, en caso contrario, no rindes. Una carrera de profesional dura doce o quince años y debes cuidarte para estar al máximo». El atacante rojiblanco ha elogiado a la Roma, con los que empataron a uno en el mismo escenario en el debut europeo. «Son un gran equipo. Los italianos siempre se caracterizan por ser difíciles de meterles gol. Será un partido complicado, que se decidirá por pequeños detalles». Pese a su gran campaña, Berenguer aún no se ha estrenado como goleador en Europa. «Siempre es un buen momento para estrenarse. No lo tengo mucho en mente; me están saliendo las cosas bien y, si mañana marco, será un dato más. Lo importante es que el equipo esté bien, hagamos las cosas lo mejor posible para sacar un buen resultado aquí», ha indicado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión