El curioso gesto de Nico Williams: intenta taparse solo con la mano en plena granizada A los futbolistas les ha pillado el temporal durante la sesión del jueves en Lezama

Al Athletic le pilló la gran granizada matutina en pleno entrenamiento. Las pequeñas bolas de hielo cayeron con fuerza sobre Lezama, cuando los jugadores se encontraban en grupos haciendo un rondo. No había forma de buscar cobijo en medio de tal chaparrón. Y Nico Williams, sin la capucha de su chubasquero sacada, optó por un curioso y divertido gesto espontáneo: ponerse la mano sobre la cabeza para tratar de frenar la que se le caía encima, tal y como recogen las cámaras de 'El Chiringuito'.

Cuando empieza a caer el granizo, Nico se agacha ligeramente y pone su mano derecha sobre la cabeza. Algunos de sus compañeros optan por la capucha y otros prefieren afrontar el temporal con la cabeza al descubierto. En la sesión de este jueves, de cara a preparar el partido del sábado en el Camp Nou (16.15 horas), han vuelto con el grupo Galarreta y los internacionales Vivián y Unai Simón. Selton y Laporte se ejercitan en el interior, al igual que Iñaki Williams, aunque el capitán tiene difícil llegar a tiempo al choque.

Apuntan al choque Oihan Sancet, ya recuperado de su lesión en el bíceps femoral, y Nico Williams, que convive con su pubalgia. Sobre este último estarán puestos los focos en la Ciudad Condal después de que el pasado verano volviese a rechazar al Barça para renovar por el Athletic.