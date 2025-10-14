'Cuco' Ziganda y su primer piso en Bilbao: «Mi padre me dijo 'esa te va a vender la casa y a la mujer'. Y así fue» El exfutbolista del Athletic revela cómo fue su primer año en la capital vizcaína

Cuando 'Cuco' Ziganda llegó a Bilbao en el verano de 1991 no podía imaginarse que en cuestión de unos meses, aquella decisión iba a suponer un punto de inflexión en su vida. En la capital vizcaína conoció a su mujer y lo hizo de una manera sorprendente, según reveló el propio protagonista en el podcast 'Los fulanos'.

«En buena hora fiché por el Athletic. Fíjate... Compré piso en Bilbao y la que me vendió el piso era una señora de buen ver y tal. Me lo vende y mi padre, que ya se lo vio venir, me dice 'esa te va a vender el piso y a la mujer'. Resulta que ella se había traído a su hija... y evidentemente me casé con la hija de la que me vendió el piso, que es mi suegra. Y aquí estamos desde entonces», desveló 'Cuco', que ahora se encuentra en León entrenando a la Cultural.

Los presentadores alucinaron con la anécdota y continuaron la broma. «No fue solo un intercambio de inmuebles... fue algo más», dijo Jon, uno de los conductores del programa, entre risas. «No fue una transacción al uso», apuntó Ziganda.

El tercero en discordia se mostraba sorprendido de la historia de amor porque en aquellos años no existían los móviles y ni mucho menos las redes sociales, como ahora: «Las arras y luego la compraventa». «Primero el piso y luego el altar», contestó su compañero en tono de humor.