La intrahistoria del fichaje de 'Cuco' Ziganda por el Athletic: «No quería ir» El delantero navarro desvela cómo fueron los días previos a firmar por el conjunto rojiblanco en 1991

José Ángel 'Cuco' Ziganda llegó al Athletic en el verano de 1991. En siete años marcó 87 goles con la camiseta rojiblanca y llegó a convertirse en el '9' de referencia del equipo en los años 90. Tres décadas después, el delantero de Larrainzar y actual técnico de la Cultural Leonesa echa la vista atrás y repasa su llegada a Bilbao con solo 24 años.

«En un principio existe la llamada del Athletic. Nosotros -por Osasuna- habíamos quedado cuartos y teníamos un equipazo, y el Athletic estaba en problemas...», comienza diciendo Ziganda en el podcast 'Los fulanos'. «Yo de pueblo, con amigos, estaba muy bien instalado... y me viene el Athletic y digo que no me quiero ir», asegura. Los propios entrevistadores se quedan sorprendidos y Ziganda se reafirma con lo que acababa de decir: «Sí, sí, yo no me quería ir».

Ziganda asegura que desde el propio Osasuna le pidieron que aceptase salir. El Athletic pagó aquel verano los 150 millones de pesetas que costaba romper el contrato del navarro con el club rojillo y ese dinero «le venía muy bien» a Osasuna, recuerda Ziganda, que también tenía sobre la mesa una oferta con un salario superior al que cobraba en ese momento. «En el club me dijeron 'qué andas'. Esto es fútbol y te puedes lesionar, que si dejas de meter goles y ya no disfrutas igual...», desvela.

Aquella idea le terminó por convencer y el fichaje se acabó materializando. Los presentadores del podcast le preguntaron entonces si fue «fuerte» para él dejar Pamplona y Ziganda confiesa que en aquellos años «el equipo se desmontó poco a poco porque el club no era capaz de mantener a los jugadores». «Fuerte no era porque casi todos nos íbamos», cuenta. La situación era muy diferente a la que se vive en el fútbol actual: «Ahora sí es capaz de mantener a los jugadores gracias al dinero de la televisión pero en aquella época no».

Los inicios de Ziganda en Bilbao no fueron sencillos. El equipo venía de firmar clasificaciones discretas y renovar el equipo se antojaba una necesidad. Apareció el joven delantero de Larrainzar y el club rojiblanco se lanzó a por él para su sorpresa. «El Athletic tiene que estar atento a lo que despunta por la zona», justifica Ziganda. A nivel personal tampoco fue sencillo el primer año para el navarro. Cuenta que «cada vez que tenía libre me iba para el pueblo».

Ziganda se adaptó a su nueva vida y disfrutó más que nunca de la etapa en Bilbao. Allí conoció a su mujer y conoció por dentro a un club «singular». «Para los aficionados, todos los clubes son especiales. Pero el Athletic es verdad que es único, por su filosofía. Y eso se contagia. La gente presume de ser del Athletic. Se siente orgullosa. Es un sentimiento de pertenencia instaurado en la sociedad», presume.

Uno de los aspectos que destaca Ziganda de su paso por el Athletic es que en Bilbao «se mimaba más al jugador», a diferencia de lo que ocurría en Pamplona, donde se «trabajaba muy bien» gracias a entrenadores que «eran unos avanzados a su tiempo».