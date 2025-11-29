La broma de Unai Simón a Nico Williams tras su golazo
El portero y los compañeros le lanzaron en plan jocoso en el vestuario que «había dado al suelo»
Enviado especial. Valencia
Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:29
Nico Williams atendía a los periodistas en la pequeña zona mixta del Ciutat de Valencia cuando pasó Unai Simón por detrás suyo. El portero demostró ... el buen ambiente que hay en el vestuario al lanzar cuando caminaba por detrás de él camino del autobús: «Le ha dado al suelo».
Nico se rió con ganas. «Es algo que me han dicho en el vestuario», reconoció. Explicó que acabar la jugada con una vaselina era una decisión que tenía tomada mientras corría hacia el portero.
«Cuando he cogido el balón es algo que sabía que lo iba a hacer cuando he cogido el balón porque el portero no me dejaba espacio para regatearle. Ha sido una jugada muy rápida en la que Berenguer me ha puesto un buen balón», contaba.
