La broma de Unai Simón a Nico Williams tras su golazo

El portero y los compañeros le lanzaron en plan jocoso en el vestuario que «había dado al suelo»

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:29

Nico Williams atendía a los periodistas en la pequeña zona mixta del Ciutat de Valencia cuando pasó Unai Simón por detrás suyo. El portero demostró ... el buen ambiente que hay en el vestuario al lanzar cuando caminaba por detrás de él camino del autobús: «Le ha dado al suelo».

