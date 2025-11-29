El gesto de Nico Williams a los aficionados del Athletic tras su golazo

El Athletic logró el 0-2 en Valencia en una acción de enorme clase de Nico Williams. Firmó un golazo que entusiasmo a los ... alrededor de doscientos aficionados rojiblancos presentes en el estadio.

El extremo concluyó con una definición magistral: vaselina perfecta ante la salida del portero del Levante tras un contragolpe lanzado por un inspirado Álex Berenguer, que sumó así su segunda asistencia del partido.

El ex del Torino arrancó la jugada en uno de sus córners y tras combinar con unos compañeros acabó por dar un pase filtrado espectacular. Fue una jugada espectacular con una definición de crack.

Tras resolver con una enorme sangre fría llegó el momento simbólico de la celebración. Nico corrió hacia el córner en el que estaba la afición rojiblanca. Y según avanzaba se agarró con fuerza el escudo del Athletic en su camiseta.

Un gesto de fidelidad y de pertenencia apenas siete días después de ser silbado en el Camp Nou por rechazar fichar por el Barcelona. Ese día incluso escuchó 'písalo, písalo' desde las gradas catalanas en una jugada en la que estaba en el suelo.

El espectacular tanto de Valencia era el justo premio al extraordinario nivel del atacante en este partido. El extremo, muy superior a su marcador, ya había participado en la jugada del 0-1 al dar a Berenguer el pase que luego su compañero transformó en asistencia a Robert Navarro.