El Athletic valora fichajes para el filial por la 'crisis de los centrales'

La crisis de los centrales en el Athletic tiene consecuencias hacia abajo, en el filial rojiblanco. A la espera de Aymeric Laporte, con Yeray apartado ... por dopaje y con Unai Egiluz baja lo que resta de campaña, Ernesto Valverde tiene dos jugadores en ese puesto en el primer equipo, Dani Vivián y Aitor Paredes.

Soluciones de emergencia al margen como colocar en esa zona a Yuri, Vesga, Lekue o Prados (también lesionado), el entrenador ha tirado en los últimos partidos de pretemporada del filial, desde donde ha reclutado a Jon de Luis para los dos últimos partidos y también para el último este sábado ante el Arsenal. Aunque no ha viajado a Londres, también ha contado con otro canterano como Aimar Duñabeitia. Son a estas horas el tercer y cuarto central del Athletic, por lo que estarán en convocatorias en Liga del primer equipo.

Esto significa que se debilita al Bilbao Athletic. Y hay inquietud porque la campaña de estreno de Jon Uriarte al frente de Ibaigane vivió una de sus peores gestiones con el filial, descendido por primera vez en su historia a la cuarta categoría, Segunda RFEF, categoría de la que ascendió a Primera el pasado curso.

La permanencia no es sencilla. Del grupo de Primera RFEF del Bilbao Athletic, en el que también estarán las escuadras vizcaínas del Barakaldo y el Arenas, bajan cinco equipos y el filial ya estuvo buena parte de la pasada campaña en la zona baja, aunque en el tramo final tiró hacia arriba. Los técnicos de Lezama valoran si reforzar el equipo con algún fichaje.