El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo

El Athletic valora fichajes para el filial por la 'crisis de los centrales'

Jon de Luis y Aimar Duñabeitia pueden reforzar al conjunto rojiblanco en las primeras jornadas de Liga

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:44

La crisis de los centrales en el Athletic tiene consecuencias hacia abajo, en el filial rojiblanco. A la espera de Aymeric Laporte, con Yeray apartado ... por dopaje y con Unai Egiluz baja lo que resta de campaña, Ernesto Valverde tiene dos jugadores en ese puesto en el primer equipo, Dani Vivián y Aitor Paredes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  3. 3

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  4. 4

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  5. 5

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  6. 6 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  7. 7

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9 Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo
  10. 10

    Alemania suspende el envío de armas a Israel y Noruega revisará sus inversiones en el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic valora fichajes para el filial por la 'crisis de los centrales'

El Athletic valora fichajes para el filial por la &#039;crisis de los centrales&#039;