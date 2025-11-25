El Athletic sigue invicto en la Youth League tras empatar en Praga gracias a un penalti en el último minuto

Ni la lluvia, ni la nieve ni un Slavia de Praga respondón y que puso en muchos aprietos a los cachorros pudieron evitar que el ... Athletic siga caminando con paso firme en la Youth League. Los rojiblancos tuvieron que echar mano de garra y coraje, dejando de lado el brillo de citas anteriores, para acabar sumando un valioso punto en el Sports Centre Radotin y mantenerse invictos a falta de una jornada para que concluya la fase liga. Lo logró ya en el tiempo extra, con un penalti convertido por Igor Oyono que ponía las tablas en el marcador y que hacía justicia a lo visto en el terreno de juego.

Slavia de Praga Kalanin; Beran, Sloncik, Boledovic; Pitak, Palascak (Holub. 65'), Suleinan, Rajnoha (Kovar, 84'), Kolisek (Palivec, 75'); Szywala (Kotrba. 65'), Potmesil (Pawlik, 75'). 3 - 3 Athletic Simón: Liceaga, Beñat Larrea, Zarandona (Carril, 90'), Ilyas; Ezpeleta (Imga, 74'), Encinas; Unax Urzaiz (Oyono, 64'), Oyharçabal. Gift; Manex Lozano. Goles 0-1, min. 8: Gift; 1-1, min. 11: Suleiman; 2-1, min. 16: Potmesil; 3-1, min. 20: Suleiman; 3-2, min. 43: Manex Lozano; 3-3, min. 90+4: Oyono (pen.).

Árbitro Florian Lata (Albania). Amonestó Potmesil, Kolisek, Boledovic por el Slavia; y a Beñat Larrea por el Athletic. Expulsó con roja directa a Stepan Berac (80')

Fiel a lo que viene siendo habitual en esta Youth League, el Athletic entró bien al partido, intentando mandar y llevar la manija del juego. Quizá con algo menos de ritmo que en citas anteriores, pero lo suficiente para protagonizar unos primeros acercamientos peligrosos que no tardaron en dar frutos. A los ocho minutos Gift centraba raso al área sin que nadie llegase a rematar. Oyharçabal recogió el balón en el lado contrario y lo puso bombeado en el área pequeña para que el propio Gift cabecease picado ante la torpe salida del portero.

Sin embargo, la alegría le duró poco al conjunto de Bittor Llopis. En una acción no muy bien defendida por los rojiblancos, Rajnoha servía una falta a media altura buscando primer palo, donde apareció Suleiman para desviar lo justo y empatar. Fue el inicio del vendaval checo, que abrió brecha en el marcador con demasiada facilidad. Apenas sobrepasado el cuarto de hora, Potmesil anotaba el segundo en una acción originada en una pérdida de pelota de Ilyas cerca del vértice. Y en el 20', Suleiman hizo gala de su olfato de delantero para cazar un despeje de Simón García tras un potente centro chut de Kolisek.

En un abrir y cerrar de ojos, el Athletic se vio en una situación inédita para él en la Youth League, con dos goles por debajo en el marcador y un rival que parecía tenerle cogida la medida. Le negaba las vías para progresar y le quitaba la pelota con rapidez. De hecho, los de Jaroslav Machac tuvieron ocasiones para haber anotado su cuarto tanto. La más clara, un remate de cabeza de Szywala que se marchó por encima del larguero en la recta final del primer acto.

Unos minutos finales en los que apareció una vez más la figura del artillero Manex Lozano para saltar más que nadie en el área pequeña y remachar de cabeza el centro de Gift desde la derecha, metiendo de nuevo a los de Lezama en el partido. Sexto gol para el delantero navarro en cinco partidos.

Tras el paso por vestuarios y con los mismos protagonistas en el tapete, el Athletic trató de darle una marcha más a su juego. Más incisivo, presionando más alto y con más orden, comenzó a dominar con relativa claridad. Eso le permitió empezar a buscar portería rival con más asiduidad y desde cualquier posición, como los dos disparos de media distancia de Unax Urzaiz en los primeros minutos de la reanudación.

Gift, omnipresente en el ataque rojiblanco, también pudo empatar tras revolverse bien dentro del área, pero un defensa se lanzó a sus pies para taponar su disparo casi a bocajarro. Los cachorros dominaban, pero de tanto en cuanto el Slavia hacía alguna incursión en la que bien pudo haber sentenciado el encuentro. El crono avanzaba y la situación no variaba en absoluto. Hasta que en el minuto 80, el Slavia se quedó con un jugador menos por un manotazo de Berac a Manex en un forcejeo cuando era el último defensor.

Diez minutos para jugar contra diez efectivos. Una muralla defensiva difícil de penetrar. El que más lo intento fue Imga, que desbordó en varias acciones por la izquierda, pero sin éxito. Ya en tiempo de descuento, Manex Lozano buscó remontar línea de fondo en una incursión peligrosa. Sloncik le trabó y el colegiado no dudó. Penalti. Una pena máxima que Igor Oyono convirtió engañando bien al portero y rescatando un punto para los cachorros.