Directo Retenciones en la A-8 en Santurtzi tras hacer la tijera un camión en sentido Bilbao

El Athletic sigue invicto en la Youth League tras empatar en Praga gracias a un penalti en el último minuto

El conjunto rojiblanco cede los primeros puntos en la competición pero se marcha con buen sabor de boca tras igualar el 3-1 con el que el Slavia se puso a los 20 minutos

Fernando Romero

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:40

Ni la lluvia, ni la nieve ni un Slavia de Praga respondón y que puso en muchos aprietos a los cachorros pudieron evitar que el ... Athletic siga caminando con paso firme en la Youth League. Los rojiblancos tuvieron que echar mano de garra y coraje, dejando de lado el brillo de citas anteriores, para acabar sumando un valioso punto en el Sports Centre Radotin y mantenerse invictos a falta de una jornada para que concluya la fase liga. Lo logró ya en el tiempo extra, con un penalti convertido por Igor Oyono que ponía las tablas en el marcador y que hacía justicia a lo visto en el terreno de juego.

