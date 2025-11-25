Manex Lozano vuelve a marcar ante el Slavia y aprieta en la lucha por la bota de oro en la Youth League El canterano del Athletic sigue de cerca al máximo goleador de la competición

Manex Lozano sigue de dulce en Europa. El cachorro volvió a anotar en Praga, suma seis dianas en cinco paritdos y sigue apretando en la lucha por la bota de oro de la Youth League. Tras esta jornada, sigue de cerca al líder, Gonçalo Moreira, delantero del Benfica que suma siete tantos. Otros dos atacantes suman los mismos aciertos que el joven cachorro: Unuvar (Ajax) y Sammy (Shelbourne). Los rojiblancos suman 13 puntos y empatan en lo alto de la tabla con el Chelsea, aunque son segundos por el golaverage.

Lozano llegó en verano de 2023 a Lezama desde el Oberena, club convenido del Athletic. Se incorporó entonces al Juvenil de Liga Nacional, con el que marcó nueve goles, siendo su primer año en dicha categoría. El curso pasado promocionó al Juvenil División de Honor, el nivel estatal más alto de esas edades. Su rendimiento no pudo ser mejor.

Ya ahí mostró su gran eficacia. Anotó 23 tantos en 29 partidos de liga, registrando un gol cada 102 minutos. Este espectacular dato le erigió como el cuarto máximo artillero de toda la competición, solo por detrás de Iker León -UD Las Palmas- (27), Aimar Blázquez -Valencia- (26) y Adrián Gómez -Pontevedra- (24). Asimismo, fue capaz de sumar una diana más en los cuartos de final de Copa de Campeones Juvenil, en la que cayeron ante el Real Madrid. Su instinto goleador quedaba exento de todo tipo de dudas.

De dulce

Este curso atraviesa su primer experiencia en el fútbol senior de la mano del Basconia, en Segunda Federación, pero donde ha podido mostrarse al gran público es en la UEFA Youth League. Primero, contra el Arsenal. El navarro firmó un doblete en un encuentro donde, sorprendentemente, no estuvo demasiado atinado de cara a gol. Luego vería portería contra el Dortmund, Qarabag y también repitió en la peleada victoria en Newcastle de este miércoles. Y volvió a perforar la portería con un testarazo, además de provocar en el último minuto el decisivo penalti que permitió empatar a los rojiblancos el duelo a tres tantos.

Lozano es uno de los que apellidos que más resuena en Lezama desde la temporada pasada. No es el único. Ibai Sanz fue el máximo anotador del Bilbao Athletic la pasada campaña con diez dianas. Otros como Asier Hierro o Igor Oyono son grandes apuestas del club por sus condiciones y altas capacidades. Marcos Goñi logró el récord goleador en una temporada con el Basconia firmando 23 dianas. Mientras que Ander Peciña y Txus Vizcay sumaron quince y doce tantos respectivamente en el filial basauritarra que ascendió a Segunda Federación.