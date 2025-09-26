El Athletic, a la espera de Nico Williams

El Athletic necesita más que nunca a Nico Williams para generar el «electroshock» en el campo del que habló el pasado martes Ernesto Valverde para ... justificar los cuatro cambios que hizo en el descanso en el decepcionante empate ante el Girona en San Mamés. Han transcurrido ya tres semanas desde que el extremo rojiblanco se lesionara al final de la primera parte del Turquía-España y en este tiempo su equipo ha sumado tres derrotas –Alavés, Arsenal y Valencia– y la igualada ante la escuadra que llegó a Bilbao como colista de la Liga.

Atribuir esta crisis de resultados sólo a su ausencia sería un análisis demasiado simple porque hay otros condicionantes –como las 'incomparecencias' de pesos pesados de la plantilla como su hermano y Oihan Sancet–, pero es cierto que, aunque no esté brillante, el navarro aporta desborde y condiciona la estrategia de los rivales por su necesidad de vigilarle y tratar de frenarle.

Después de un verano extenuante y convulso en el que Nico estuvo a la misma distancia de Barcelona que de Lezama, su puesta en escena en competición oficial no pudo ser más esperanzadora e ilusionante para los aficionados. En el primer partido del torneo de la regularidad en La Catedral ante el Sevilla abrió el marcador desde el punto de penalti y asistió en el tercer gol a Robert Navarro para que sellara la victoria.

Fue el MVP de aquel partido. También le nombraron como el mejor en el siguiente, en el triunfo por la mínima ante el Rayo, aunque en un arranque de sinceridad reconoció que no se lo merecía mucho. Salió como titular en ambos choques y también lo hizo en el tercero, en La Cartuja ante el Betis. Nueve de nueve puntos posibles. Pleno. Inmejorable. Pero llegó la primera ventana de selecciones de la temporada y en el minuto 40 del recital histórico ante Turquía todo empezó a torcerse.

El pequeño de los Williams sintió un pinchazo en el aductor de su pierna izquierda y se sentó en el césped con evidentes gestos de dolor y de preocupación. No podía seguir. Sonaron las alarmas en el cuartel general del Athletic, sacudido por otras bajas, la 'operación Laporte' y el proceso abierto por el positivo de Yeray. Las pruebas médicas confirmaron una lesión muscular moderada que obligaba a Nico a parar entre tres y seis semanas. Desde entonces no le ha quedado más remedio que seguir los partidos en la grada de San Mamés.

Desde allí ha visto a sus compañeros naufragar ante el Alavés, caer por el inmenso talento del Arsenal en el debut de la Champions y sufrir de lo lindo para llevarse un punto ante el Girona. Mañana los rojiblancos se miden a domicilio al Villarreal (21.00 horas), a priori uno de los adversarios de 'su' Liga. Salvo milagro, la presencia de Nico en La Cerámica está prácticamente descartada.

Valverde afirmó en su comparecencia previa al duelo frente a la tropa de Míchel que Nico había empezado a participar en alguna actividad durante los entrenamientos. Ayer no se le vio con el grupo en Lezama. Se ejercitó por separado en el campo 1. El pamplonés ha iniciado la cuenta atrás de su recuperación pero el cuerpo técnico quiere evitar riesgos y eventuales precipitaciones.

Es evidente que el equipo es otro cuando no es él quien ocupa la banda izquierda, pero priorizar la rapidez sobre la mesura para salir con solvencia de una lesión no suele ser la mejor consejera en este tipo de dolencias. El objetivo es evitar a toda costa que el remedio sea peor que la enfermedad, que el futbolista regrese a los terrenos de juego en plenitud física y mental para que no aparezcan las temidas recaídas. Así que por el momento el técnico de Viandar de la Vera tendrá que manejar otras alternativas para esa posición.

Experimento fallido

Más allá de momentos esporádicos por los cambios de guion en los partido, hasta el pasado martes la apuesta 'natural' del entrenador para suplir la ausencia de Nico había sido Berenguer, un jugador todoterreno que ha dejado de ser un recambio de lujo para convertirse en una pieza determinante de la plantilla. Fue el elegido ante Alavés y Arsenal en San Mamés y ante el Valencia en Mestalla. Ante el Girona Valverde sorprendió con la presencia de Nico Serrano, un experimento que resultó fallido y que le obligó a rectificar en el descanso para recuperar al ex del Torino. Veremos qué ocurre mañana ante el Villarreal.

Las lesiones tienen un tiempo y el calendario, vertiginoso, otro muy distinto. El Athletic viaja a tierras castellonenses con la imperiosa necesidad de puntuar para salir del bache y, sólo cuatro días después, visita nada menos que al Borussia Dortmund, el segundo choque de la Liga de Campeones de una exigencia extrema. Después, ya el sábado 4 de octubre, los leones reciben al Mallorca de Jagoba Arrasate antes de una nueva ventana FIFA por los compromisos de las selecciones. No habrá Liga para el equipo de Valverde hasta el domingo 19 de octubre, a las dos de la tarde en el Martínez Valero frente al sorprendente Elche de Eder Sarabia.

Con estos compromisos en el horizonte habrá que comprobar si Nico Williams vuelve a competir antes del parón del próximo mes o el día a día de su recuperación aconseja una opción más conservadora y los servicios médicos recomiendan esperar y aprovechar la ventana para cerrar su puesta a punto. Si regresara antes, podría ser seleccionable para los partidos de La Roja frente a Georgia y Bulgaria.