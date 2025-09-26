El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nico Williams, ayer en solitario en el campo 1 de Lezama. Luis Ángel Gómez

El Athletic, a la espera de Nico Williams

El extremo inicia la cuenta atrás de su recuperación tres semanas después de lesionarse con la selección y con el equipo muy necesitado de su juego

Iván Orio

Iván Orio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:51

El Athletic necesita más que nunca a Nico Williams para generar el «electroshock» en el campo del que habló el pasado martes Ernesto Valverde para ... justificar los cuatro cambios que hizo en el descanso en el decepcionante empate ante el Girona en San Mamés. Han transcurrido ya tres semanas desde que el extremo rojiblanco se lesionara al final de la primera parte del Turquía-España y en este tiempo su equipo ha sumado tres derrotas –Alavés, Arsenal y Valencia– y la igualada ante la escuadra que llegó a Bilbao como colista de la Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  4. 4

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  5. 5

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  6. 6

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  7. 7

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia
  8. 8

    Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis
  9. 9

    Criticas a las txosnas por oponerse a TicketBai y dudas con el Guggenheim
  10. 10 Una joven rusa, sobre un lugar de Bilbao: «Me siento estafada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic, a la espera de Nico Williams

El Athletic, a la espera de Nico Williams