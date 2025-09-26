El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sancet, en el partido del martes frente el Girona en La Catedral. Ignacio Pérez

Sancet, a un partido de los 200 como rojiblanco

El jugador más diferencial del Athletic debutó en 2019 frenteal Barça en San Mamés y marcó el gol 5.000 del equipo rojiblanco

Iván Orio

Iván Orio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:50

Han transcurrido algo más de seis años desde que Oihan Sancet (Pamplona, 25 de abril de 2000) debutó con el primer equipo del Athletic después de subir en el escalafón de Lezama desde la categoría cadete. Entró en el minuto 65 en el partido de la primera jornada de Liga frente al Barcelona en San Mamés en sustitución de Óscar de Marcos. Los leones ganaron aquel partido por la mínima. El navarro, sin duda el jugador más diferencial de la plantilla, está a un solo encuentro de sumar 200 vestido de rojiblanco. Lo hará ya mañana si Ernesto Valverde cuenta con él en el trascendental choque contra el Villarreal en La Cerámica.

Sancet ha iniciado su séptima campaña en el conjunto bilbaíno y a día de hoy es indispensable en el esquema de Ernesto Valverde. No ha empezado fino este curso, pero con él como enganche entre el centro del campo y el ataque el juego fluye casi siempre con velocidad y criterio. Tiene movimientos únicos, como ese giro tras controlar el balón que deja petrificados a sus defensores, y sus llegadas a posiciones de peligro son constantes, lo que le permite atesorar grandes números como goleador. De hecho, fue el máximo anotador del Athletic la temporada pasada con 17 dianas.

La calidad del pamplonés es innegable, pero la sucesión de lesiones a lo largo de su carrera, algunas de ellas muy graves y persistentes, le han impedido tener la continuidad deseada por un deportista y brillar aún más. Y a pesar de esas dificultades llega la cifra redonda de los 200 partidos. Sancet ha marcado dos goles históricos para el Athletic: el que supuso el empate ante el Mallorca y por tanto abrió la posibilidad de la tanda de penaltis en la conquistada Copa de 2024, y el tanto 5.000 del club, ante el Rayo Vallecano.

A bombo y platillo

Su renovación por ocho cursos hasta 2032 fue muy celebrada en la familia athleticzale porque entidades importantes de la Liga y de otros países ya habían puesto los ojos en él. Es un futbolista diferente que con el paso del tiempo ha aprendido a no ser anárquico y que ha mejorado asociándose más con los compañeros. El anuncio de su prolongado contrato tuvo un atrezo propio de los espectáculos televisivos norteamericanos, con los videomarcadores de San Mamés sonando a todo trapo mientras ofrecían distintas imágenes del mediapunta navarro tras un partido ante el Getafe.

El Athletic necesita recuperar su mejor versión cuanto antes para encontrar de nuevo el camino del juego y, por extensión, dejar atrás la actual crisis de resultados. En seis jornadas de Liga y otra de Champions ha hecho un gol. Fue en La Catedral ante el Rayo en el minuto 66. Forzó un penalti y él mismo lo marcó. Sirvió para ganar por la mínima. Pero su calidad da para mucho más. Villarreal es el lugar perfecto para demostrarlo.

