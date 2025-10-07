El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido El club se garantiza un ingreso cercano al medio millón de euros por temporada con esas nuevas localidades VIP

El palco de San Mamés ha sido reducido de 192 a 148 localidades, según ha podido constatar EL CORREO. Esas 44 butacas han quedado separadas de la zona noble por una pequeña valla y se les ha puesto un acceso diferenciado. ¿Qué se hace con ellas? Se ponen a la venta como entradas VIP, de altísimo lujo en la zona más cara de San Mamés a un precio de oscila entre 455 y 730 euros por encuentro.

«Luchamos por sacar asientos debajo de los asientos», proclamó el presidente del Athletic, Jon Uriarte, el pasado 16 de septiembre cuando abrió la puerta a una ampliación de San Mamés, un proyecto al que él mismo dejó de lado apenas 24 horas después tras asegurar que se concentra en la gestión diaria y en buscar pequeños aumentos de aforo.

La expresión que utilizó el presidente es la confirmación de la doctrina que aplica la junta directiva por conseguir plazas extras en el estadio. El club rojiblanco analiza cada manera de aumentar el aforo dentro de las limitaciones técnicas actuales. Se buscan pequeños incrementos en un estadio con aforo para 53.331 espectadores, donde hay ya 43.835 socios y 7.000 están en lista de espera para serlo.

Uriarte redujo al poco de llegar a Ibaigane de cuatro a tres las filas de los pupitres de Prensa y se han ganado 16 localidades al lado de los banquillos porque la UEFA exigió que la zona de los suplentes se colocara en doble fila. Eso provocó que se redujera en longitud y se sacaran ocho asientos por cada lado en primera fila. Se venden muy caros. Para los partidos de Liga una entrada en esa zona cuesta 465 euros. Las localidades tienen pantalla de televisión y a los asistentes se les sirve un «picnic premium» en sus butacas en el descanso.

La medida más radical la ha tomado Uriarte al reducir el 23% de las localidades de su palco, lo que confirma la sensación de que está dispuesto a sacar nuevas entradas en cualquier sitio y que no hay zonas del campo fuera de su estrategia. El propósito es aumentar el aforo y traducirlo en mayores ingresos.

El proceso de reducir el palco no fue anunciado por Ibaigane, pero cualquiera puede acceder a la compra de entradas en esa zona a través de la web de la entidad. Se denominan Executive Club y tienen un precio al alcance de bolsillos muy privilegiados.

A estas horas se venden entradas a precios entre 545 euros (contra Qarabag, Getafe, Oviedo y Espanyol) y 730 (PSG) pasando por los 605 que cuesta una butaca ahí ante el Sporting. Los partidos ante el Atlético de Madrid, Real Madrid y Real Sociedad, que podrían ser incluso aún más caros que los del PSG, no tienen aún precio.

Estas localidades son más del doble de caras que una VIP de la zona del segundo anillo en un partido. Ante el Qarabag, por ejemplo, el precio más elevado en esa zona se va a los 205 euros.

Fuerte demanda

Estas entradas junto al palco comenzaron a venderse en los últimos partidos de la pasada campaña. Tienen una fuerte demanda. Ante el Mallorca ese sector estaba casi lleno. Para los tres próximos partidos ya hay muchas vendidas. La web del club ofrece 20 ante el Qarabag y Sporting Portugal, 15 ante el PSG y apenas cinco para los duelos de Liga contra Getafe, Oviedo y Espanyol.

El Athletic ingresará en torno a medio millón de euros por estas localidades extras. Vende 40 entradas en s us 23 partidos garantizados en casa (19 de Liga y 4 de Champions) al precio más barato (455 euros) ya da un ingreso a final de 418.600 euros.

Quienes compren una entrada en Executive Club tienen derecho a «localidades VIP junto al palco presidencial», catering exclusivo y acceso a sala privada para hospitality y networking, según se recoge en la web.

En el mismo palco

Hay un puñado de plazas aún más caras. El Athletic vende entre 4 y 6 entradas por partido en el mismo palco presidencial. De estas no se facilita el precio en público. Quienes deseen acudir a la zona más noble de San Mamés deben enviar un correo al club para pedir información. Eso sí, se advierte que «es imprescindible ser mayor de edad y acudir con chaqueta y corbata en el caso de los hombres y con atuendo formal en el caso de las mujeres».

En las zonas que han sido separadas del palco no hay tantos formalismos. Pueden acudir niños y no hace falta ir con corbata. De hecho, ante el Mallorca muchos de los asistentes vestían con camisetas y portaban bufandas rojiblancas, algo estrictamente prohibido en el palco. Además, esas personas ni entran ni salen por el palco y desde luego no tienen contacto con las personas que acuden al sector más noble de San Mamés.

Se reducen a la mitad las invitaciones a las peñas en la zona noble del estadio La reducción de 44 plazas en el palco para vender esas localidades como VIP ha provocado que se reduzcan invitaciones a varios colectivos con presencia habitual en esa zona del estadio. Un grupo al que se le ha disminuido el acceso es al de los peñistas. Desde el partido ante el Girona del pasado 23 de septiembre tienen la mitad de invitaciones, según ha podido saber EL CORREO. Hasta ese momento el club rojiblanco invitaba a cinco peñas (con dos entradas cada una, hasta un total de diez) de la Agrupación Norte (País Vasco y zonas cercanas de Navarra, Cantabria, La Rioja y Burgos) y a otras tres (también con dos localidades para cada una) del resto de las ocho asociaciones que forman la Federación Internacional. En total, a cada partido acudían 16 de ellos al palco, con derecho además a hacerse una foto con el presidente. Las nuevas normas reducen la presencia de los peñistas en ese sector tan exclusivo de San Mamés. Ibaigane ya comunicó de forma verbal que iba a haber cambios y los aplica desde el duelo ante el Rayo. En ese partido y en el del sábado ante el Mallorca se invita a dos peñas de la agrupación Norte y a otras dos de la Internacional. Por tanto, de 16 peñistas se pasa a 8 por partido. Después, cada agrupación decide sus criterios de reparto de entradas. La Federación Internacional lo marca por antigüedad entre las que no hayan acudido antes y con prioridad para la organizadora cada año del congreso de peñas. El Athletic tiene registradas 464 peñas, 134 de ellas en Bizkaia. El palco de San Mamés tenía una capacidad para 192 personas hasta que se ha reducido a 148.