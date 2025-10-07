Se reducen a la mitad las invitaciones a las peñas en la zona noble del estadio

La reducción de 44 plazas en el palco para vender esas localidades como VIP ha provocado que se reduzcan invitaciones a varios colectivos con presencia ... habitual en esa zona del estadio. Un grupo al que se le ha disminuido el acceso es al de los peñistas. Desde el partido ante el Girona del pasado 23 de septiembre tienen la mitad de invitaciones, según ha podido saber EL CORREO.

Hasta ese momento el club rojiblanco invitaba a cinco peñas (con dos entradas cada una, hasta un total de diez) de la Agrupación Norte (País Vasco y zonas cercanas de Navarra, Cantabria, La Rioja y Burgos) y a otras tres (también con dos localidades para cada una) del resto de las ocho asociaciones que forman la Federación Internacional. En total, a cada partido acudían 16 de ellos al palco, con derecho además a hacerse una foto con el presidente.

Las nuevas normas reducen la presencia de los peñistas en ese sector tan exclusivo de San Mamés. Ibaigane ya comunicó de forma verbal que iba a haber cambios y los aplica desde el duelo ante el Rayo. En ese partido y en el del sábado ante el Mallorca se invita a dos peñas de la agrupación Norte y a otras dos de la Internacional. Por tanto, de 16 peñistas se pasa a 8 por partido.

Después, cada agrupación decide sus criterios de reparto de entradas. La Federación Internacional lo marca por antigüedad entre las que no hayan acudido antes y con prioridad para la organizadora cada año del congreso de peñas.

El Athletic tiene registradas 464 peñas, 134 de ellas en Bizkaia. El palco de San Mamés tenía una capacidad para 192 personas hasta que se ha reducido a 148.