Areso desvela las razones por las que no renovó por el Athletic y se marchó a Osasuna

Juanma Mallo Martes, 18 de febrero 2025, 15:20

El Athletic tiene en su radar a Jesús Areso. Es una de las opciones que se manejan para reforzar al equipo rojiblanco a medio plazo, según adelantó EL CORREO a principios de febrero. En Ibaigane consideran a este futbolista con pasado en Lezama -ahora está en Osasuna- como la mejor alternativa para apuntalar el lateral derecho. El club navarro, eso sí, no negociará con la entidad bilbaína por este defensa que tiene una cláusula de 12 millones de euros y 26 años.

En el caso de que regrese a Bilbao, una opción muy complicada, Areso pisará un terreno conocido. Ya estuvo en el Athletic. Militó en el filial y fue en su tercera temporada cuando explotó, según él mismo ha confesado en 'Osasuna 1920', donde también ha resaltado las causas de su salida.

«Ellos me comunican que voy a hacer pretemporada con el primer equipo. Y por aquel entonces era Gaizka Garitano (el entrenador) y mi relación no había sido la mejor en la cantera en lo futbolístico. Decido que con ese entrenador no es lo mejor continuar en Bilbao. Eso era un 10%. Y la mayor parte era volver a casa», cuenta un futbolista que, asegura, que «cogía el coche en Bilbao un jueves y me venía a Pamplona a estar con mis amigos. Pasaba por Tajonar con el coche porque sentía melancolía».

Eso sí, a pesar de que el técnico de Derio no había apostado por él en épocas anteriores, cuando el Athletic se entera de que no quiere continuar es el actual entrenador del Cádiz el que trata de persuadirle de que firme la prolongación de su contrato. «Me hacía mucha gracia. Yo tomo la decisión de no renovar y la persona que viene a intentar convencerme es Gaizka Garitano que no había apostado por mí. Y digo, ¿esto? No lo entiendo», destaca.

En otro momento de la conversación, recuerda el equipo que tenía a sus órdenes Joseba Etxeberria en el Bilbao Athletic, aquella formación que se quedó a las puertas del ascenso. «Agirrezabala, Areso, Vivián, Paredes, Imanol García de Albéniz, Vencedor, Sancet, Zarraga, Morcillo, Artola y Guruzeta o Villalibre».